Вибір бюджетного смартфона завдання не з простих, адже часто доводиться йти на компроміси. У рейтингу 24 Каналу представлено чотири смартфони з акцентом на такі характеристики як продуктивність, якість камер, автономність і стійкість до пошкоджень.

Apple iPhone 16e (128 ГБ)

Цей смартфон з'явився на початку 2025 року як наступник бюджетної лінійки iPhone SE. Попри подорожчання порівняно з попередником, модель отримала найвищу оцінку серед пристроїв до 600 доларів. Вона оснащена 6,1-дюймовим OLED-екраном із щільністю 460 ppi, підтримкою HDR та піковою яскравістю 1200 ніт.

Всередині працює процесор Apple A18 – той самий, що використовується в базовому iPhone 16. Його вистачає для сучасних завдань, включно з функціями Apple Intelligence.

Смартфон має одну 48-Мп камеру, яка хоч і поступається за універсальністю багатомодульним системам, але добре справляється зі зйомкою фото й відео.

За результатами тестів автономність сягає 37,5 години. Під час випробувань на падіння та контакт із водою пристрій не зазнав значних пошкоджень. Офіційна ціна – 599 доларів.

Samsung Galaxy S24 FE (128 ГБ)

Лінійка FE традиційно пропонує характеристики, близькі до флагманських, за нижчою ціною. Galaxy S24 FE отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, піковою яскравістю 1900 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus+.

Смартфон оснащений потрійною камерою: основною на 50 Мп, ультраширокою на 12 Мп і телефото на 8 Мп. Якість зйомки не дотягує до дорожчих моделей, але для повсякденних задач її достатньо.

Чип Exynos 2400e не входить до найшвидших на ринку, проте впевнено справляється зі стандартними завданнями.

Акумулятор на 4700 мА·год забезпечує до 29 годин роботи екрана. Є підтримка дротової та бездротової зарядки. Вартість – близько 569 доларів.

OnePlus 12R

Цей смартфон 2024 року вирізняється насамперед автономністю. Батарея на 5500 мА-год дозволяє отримати до 46 годин роботи екрана – показник, який наближається до флагманського рівня. При цьому модель оснащена великим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, піковою яскравістю 4500 ніт і щільністю 450 ppi.

Камери представлені потрійним модулем: 50-Мп основний, 16-Мп ультраширокий і 2-Мп макро, а також фронтальною камерою на 16 Мп. Високу якість фото та відео забезпечує передусім основний блок.

Під час тестів пристрій продемонстрував хорошу витривалість до подряпин, падінь і навіть проникнення води. Компанія обіцяє програмну підтримку до лютого 2028 року.

Базова версія коштує близько 499 доларів, а конфігурація з 16 ГБ ОЗП і 256 ГБ пам'яті – близько 569 – 599 доларів.

Google Pixel 7 Pro

Хоча ця модель дебютувала ще у 2022 році, вона залишалася флагманом Google і в 2025-му продається зі значними знижками. Смартфон має 6,7-дюймовий LTPO OLED-екран із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1500 ніт.

Акумулятор на 5000 мА·год забезпечує до 32 годин роботи екрана. Підтримується дротова та бездротова зарядка потужністю до 23 Вт. Камерний модуль складається з 50-Мп основної камери, 12-Мп ультраширокої та 48-Мп телефото з 5-кратним оптичним зумом.

Смартфон працює на чипі Tensor G2 і пропонує фірмові функції Pixel, зокрема безплатний VPN. Мінімальний термін оновлень – п'ять років від дати релізу. У 2025 році його можна придбати приблизно за 379,99 долара.

Як формувався рейтинг?

Експерти Consumer Reports протестували смартфони за однаковою методикою, оцінюючи швидкість роботи, якість камер, автономність і міцність корпусу. До підсумкового списку увійшли чотири моделі з найкращим середнім балом за якість і надійність.

При підборі смартфонів також враховували сильні сторони пристроїв і можливі компроміси, наприклад політику оновлень або рівень камер.