Samsung готовит первые за 10 лет полноразмерные наушники: что о них известно

Samsung, судя по всему, готовится вернуться на рынок полноразмерных наушников. Новинка может получить название Galaxy Studio и воспользоваться опытом принадлежащих компании аудиобрендов.

Samsung, похоже, готовится вернуться на рынок полноразмерных наушников. Новинка может получить название Galaxy Studio и воспользоваться опытом принадлежащих компании аудиобрендов. Об этом пишет Techradar.

Samsung может выпустить Galaxy Studio – первые полноразмерные наушники за 10 лет

Samsung может представить новые полноразмерные наушники под названием Galaxy Studio. Если слухи подтвердятся, это будет первая подобная модель компании примерно за 10 лет. О возможном названии устройства сообщил инсайдер из социальной сети X под ником @evowizz, который ранее публиковал достоверную информацию о смартфоне Google Pixel 11 Pro Fold.

Слухи о том, что Samsung работает над полноразмерными наушниками, появлялись и раньше. Однако упоминание конкретного названия привлекло к ним больше внимания. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является история торговой марки Galaxy Studio. По данным TechRadar, Samsung зарегистрировала ее еще около 10 лет назад, а в середине сентября 2026 года повторно подала заявку. Это может свидетельствовать о намерении использовать название для нового продукта, хотя официального подтверждения пока нет.

Слово Studio может намекать на профессиональное назначение наушников, например для работы с музыкой или внимательного прослушивания записей. В то же время Samsung в основном выпускает потребительскую электронику, ориентированную на собственную экосистему. Поэтому название может быть прежде всего способом подчеркнуть премиальное позиционирование устройства.

Смогут ли Galaxy Studio конкурировать с AirPods Max?

Одним из потенциальных конкурентов новинки называют AirPods Max от Apple. Однако пока нет подтвержденных данных о характеристиках Galaxy Studio, поэтому оценивать возможности наушников или сравнивать их с продуктом Apple еще рано.

Samsung пока не раскрыла цену, функции или дату выхода устройства. Неизвестно также, будут ли наушники оснащены активным шумоподавлением, какие аудиокодеки будут поддерживаться и получат ли они специальные функции для владельцев смартфонов Galaxy. Некоторые поклонники бренда предполагают, что модель может выйти в 2027 году. В таком случае ее презентация могла бы состояться вместе с новыми смартфонами Galaxy S27 или складными Galaxy Z Fold 9. Однако это лишь предположение, а не подтвержденный график выпуска.

Что Samsung может взять у AKG, JBL и Bowers & Wilkins?

У Samsung есть значительные ресурсы для развития аудиотехники. В ноябре 2016 года компания приобрела Harman International, в портфель которой входят Harman Kardon, JBL и AKG. В конце 2025 года, по информации TechRadar, в ее аудиопортфель также вошли бренды Bowers & Wilkins, Denon и Marantz после сделки с Masimo.

Несмотря на такой набор брендов, Samsung в последние годы сосредоточивалась преимущественно на компактных беспроводных наушниках, в частности Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Последние полноразмерные наушники компании, такие как Samsung Level On Pro, вышли еще в то время, когда активное шумоподавление только начинало становиться распространенной функцией беспроводных моделей.

В то же время наличие известных аудиобрендов не означает, что Galaxy Studio автоматически получит технологии каждого из них. Samsung пока не сообщала, будут ли AKG, JBL или Bowers & Wilkins принимать непосредственное участие в разработке новинки.

В TechRadar отмечают, что часть потенциала этих брендов остается недостаточно использованной. JBL и Bowers & Wilkins продолжают регулярно выпускать полноразмерные модели, тогда как новые большие релизы AKG происходят реже. Любители качественного звука давно ждут возрождения полноразмерных наушников AKG, однако Galaxy Studio, если их действительно выпустят, вряд ли станут прямым продолжением аудиофильской линейки этого бренда.

Вместо этого Samsung может использовать накопленные знания и технологии своих подразделений для создания премиального потребительского продукта, интегрированного в экосистему Galaxy. Пока что Galaxy Studio остаются неподтвержденной разработкой. Однако повторная регистрация торговой марки и сообщение инсайдера дают основания предполагать, что Samsung действительно рассматривает возвращение в сегмент полноразмерных наушников.