Революционная функция Samsung Galaxy Watch поможет миллионам людей сохранить здоровье

Развитие технологий открывает новые возможности для превентивной медицины. Последние клинические испытания подтвердили, что смарт-часы способны фиксировать специфические биосигналы, которые предшествуют внезапной потере сознания, предоставляя пользователю драгоценное время для подготовки к падению.

Как Galaxy Watch предсказывает потерю сознания?

Компания Samsung Electronics объявила о результатах успешного совместного исследования с больницей Университета Чунг-Анг Квангмьонг в Южной Корее. Ученым удалось подтвердить способность смарт-часов Galaxy Watch6 прогнозировать возникновение вазовагального обморока с высокой точностью, используя только встроенные датчики устройства. Это исследование стало первым в мире случаем, когда потенциал коммерчески доступных смарт-часов для раннего предсказания синкопе (обморока) был доказан на клиническом уровне.

Вазовагальный обморок является одной из самых распространенных причин потери сознания. Она возникает в результате внезапного снижения частоты сердечных сокращений и артериального давления из-за чрезмерного стресса, боли, истощения или длительного пребывания в положении стоя, пишет Gizmochina. Хотя сам приступ обычно не угрожает жизни, основная опасность заключается во внезапности падения, что может привести к серьезным вторичным травмам, в частности сильных ударов головой.

Профессор Джун Хван Чо из отделения кардиологии больницы Университета Чунг-Анг Квангмьонг, который возглавлял исследовательскую группу, подчеркнул важность этой разработки.

Нередко пациенты с обмороком получают травмы от падений, а в экстремальных случаях некоторые испытывают серьезные повреждения, таких как переломы или церебральное кровоизлияние,

– прокомментировал Джун Хван Чо.

Он добавляет: "До 40% людей сталкиваются с вазовагальным обмороком в течение своей жизни, причем треть из них переживает повторные эпизоды". Раннее предупреждение дает человеку возможность вовремя сесть, лечь в безопасное положение или позвать на помощь, что радикально снижает риск травматизма.

Как проходило исследование

В рамках исследования было привлечено 132 пациента с подозрением на симптомы вазовагального обморока, добавляет издание SamMobile. Во время тестов с индуцированным обмороком исследователи использовали датчик фотоплетизмографии (PPG) на часах Galaxy Watch6 для сбора данных о вариабельности сердечного ритма (HRV). Эти данные анализировались с помощью специально разработанного алгоритма на базе искусственного интеллекта.

Результаты оказались впечатляющими: система смогла предсказать приступ обморока за 5 минут до его начала.

Общая точность модели составила 84,6 процента, при этом показатель клинической чувствительности (способности правильно идентифицировать реальные случаи) достиг 90 процентов, а специфичность составила 64 процента.



Во время тестирования новой функции / Фото Samsung

Полные результаты исследования были опубликованы в авторитетном медицинском издании European Heart Journal – Digital Health.

Чой Чонмин, руководитель группы исследований и разработок в сфере здравоохранения подразделения Mobile eXperience (MX) Business компании Samsung Electronics, отметил:

Это исследование является примером того, как носимые технологии могут помочь перевести здравоохранение с модели "послелечения" на модель превентивной помощи.

Компания планирует и в дальнейшем совершенствовать возможности мониторинга здоровья в своих устройствах и расширять сотрудничество с ведущими медицинскими учреждениями.

Хотя пока функция предсказания обморока еще недоступна для обычных пользователей, результаты исследования закладывают фундамент для появления подобных решений в будущих моделях Galaxy Watch.



Линейка смарт-часов Samsung Galaxy Watch уже несколько лет остается одной из самых популярных среди устройств на Wear OS. Серия сочетает классический дизайн часов с функциями фитнес-трекера, медицинского мониторинга и мобильного компьютера.

Особенно большой прорыв Samsung сделала после перехода с Tizen на платформу Wear OS, которую компания развивает вместе с Google. Это позволило Galaxy Watch получить доступ к более широкой экосистеме приложений, сервисов Google и более глубокой интеграции со смартфонами Galaxy.

Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6, который использовали в этом исследовании, представили еще в 2023 году. Часы стали одним из самых успешных поколений серии.

Samsung вернула в версию Classic физический вращающийся безель, который многие пользователи считали главной особенностью ранних Galaxy Watch.

Часы получили яркие AMOLED-дисплеи, более быстрый процессор Exynos W930, увеличенный объем оперативной памяти и заметно лучшую автономность по сравнению с Galaxy Watch 5.

Одним из главных акцентов стала система мониторинга здоровья – устройства поддерживали измерения сердечного ритма, анализ состава тела, контроль сна, уровня кислорода в крови и даже ЭКГ в поддерживаемых регионах.



Samsung Galaxy Watch 6 / Фото Samsung

Samsung также активно продвигала Galaxy Watch 6 как универсальное устройство для спорта и повседневного использования. Часы поддерживали десятки тренировок, автоматическое распознавание физической активности, навигацию GPS и синхронизацию с сервисами Google.

Важным улучшением стала более тонкая рамка вокруг дисплея, что позволило увеличить экран без существенного роста корпуса.

На тот момент Galaxy Watch 6 считался одним из главных конкурентов Apple Watch для Android-пользователей.

Самое современное поколение: Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 8 пока является последним большим этапом развития серии. Samsung официально представила поколение Galaxy Watch 8 в июле 2025 года во время Galaxy Unpacked. В линейку вошли стандартный Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и обновленный Galaxy Watch Ultra.

Компания изменила дизайн – новые модели получили так называемый "squircle-стиль" с мягкими квадратными очертаниями корпуса при круглом дисплее. Часть дизайнерских решений Samsung позаимствовала у Galaxy Watch Ultra, пишет SamMobile.

Galaxy Watch 8 стали первыми смарт-часами Samsung с Wear OS 6 и оболочкой One UI Watch 8. Компания сделала большой акцент на искусственном интеллекте и функциях здоровья. Часы получили расширенный анализ сна, тренера по бегу, новые алгоритмы оценки нагрузки на сосуды и функции отслеживания антиоксидантной активности организма.



Samsung Galaxy Watch 8 / Фото Samsung

Samsung также интегрировала голосового ассистента Gemini от Google прямо в интерфейс часов. Устройства стали тоньше предшественников и получили усовершенствованную систему крепления ремешков Dynamic Lug, сообщили в Samsung Global Newsroom.

Отдельное внимание Samsung уделила модели Galaxy Watch 8 Classic, которая вернула вращающийся безель после паузы в поколении Watch 7. Для многих фанатов это стало ключевой причиной обновления. Кроме того, компания сделала ставку на улучшение автономности и оптимизацию энергопотребления. Galaxy Watch 8 также стал одной из первых серий Samsung с более глубокой интеграцией AI-функций в Wear OS.

Смотрим в будущее: Galaxy Watch 9

По Samsung Galaxy Watch 9, официально эти часы еще не представлены, но в сети уже появляются первые утечки и упоминания об устройстве. В начале 2026 года модель Galaxy Watch 9 заметили в базе GSMA, что подтвердило разработку нового поколения часов Samsung. Также появились данные о тестировании прошивки для модели с номером SM-L345U, которую связывают именно с Galaxy Watch 9, писало издание SamMobile.

По предварительным слухам, Galaxy Watch 9 может получить новый процессор Snapdragon Wear Elite или обновленный Exynos для носимых устройств, что должно улучшить производительность и автономность. Часть утечек указывает на возможное использование более эффективной батареи и расширение AI-функций. Также активно обсуждается возможный выход Galaxy Watch Ultra 2 одновременно с базовой моделью Watch 9. В сообществах пользователей много дискуссий ведется вокруг дизайна – часть фанатов хочет возвращения полностью круглого корпуса вместо "squircle-стиля" Galaxy Watch 8.

Сейчас Samsung официально не раскрывает характеристики Galaxy Watch 9, но по традиции компании новое поколение могут представить летом 2026 года вместе с новыми складными смартфонами Galaxy Fold и Galaxy Flip.