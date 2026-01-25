Первые попытки вывести смарт-часы на массовый рынок состоялись еще в начале 2000-х, когда Microsoft продвигала платформу SPOT с новостями, погодой и почтой через FM-радио. Настоящий прорыв произошел в 2010-х с появлением Pebble, а затем – моделей от Samsung, Apple и Google. Именно тогда экосистема приложений для смарт-часов начала стремительно развиваться. Об этом рассказывает BGR.

Как дать старым смарт-часам вторую жизнь?

За годы активного использования у многих людей остались старые модели, которые сложно продать или использовать по первоначальному назначению. Впрочем, существует несколько практичных и даже неожиданных способов, как дать им новую роль.

Установка альтернативной прошивки. Для старых часов на Wear OS или Android Wear можно попробовать AsteroidOS – открытую операционную систему на базе Linux. Она поддерживает более двух десятков моделей, в частности популярные TicWatch. Функциональность зависит от конкретного устройства: GPS, NFC или мобильная связь могут работать частично или не работать вообще. В то же время AsteroidOS дает больший контроль над данными и продлевает жизнь часов, которые производитель больше не поддерживает.

Настольные часы с постоянно включенным экраном. Любые смарт-часы можно превратить в настольные часы, включив режим постоянного дисплея и оставив их на зарядке. Такой формат позволяет видеть время, погоду и оповещения, не касаясь смартфона. При желании часы можно поместить в специальный держатель или напечатанный на 3D-принтере корпус для более опрятного вида.

Велосипедный спидометр. Как пишет How to geek, смарт-часы легко закрепить на руле велосипеда и использовать как спидометр. Существует множество приложений для отслеживания скорости, дистанции и времени поездки. При необходимости можно воспользоваться отдельными креплениями. Дополнительно такие сервисы, как Strava, позволяют вести GPS-статистику и анализировать результаты тренировок.

Пульт управления музыкой в автомобиле. Часы можно закрепить на руле автомобиля и использовать как пульт для управления музыкой со смартфона. Это удобно для машин без кнопок управления мультимедиа на руле и позволяет меньше отвлекаться от дороги. При необходимости достаточно заменить ремешок или использовать простое крепление.

Виртуальный любимец. По размеру смарт-часы напоминают классические Tamagotchi, поэтому их легко превратить в устройство для виртуальных питомцев. Для Wear OS и Apple Watch существуют соответствующие приложения и даже циферблаты с интегрированными персонажами. Такой вариант может стать развлечением для детей или способом вернуться к ностальгии 1990-х.

Даже если старые смарт-часы больше не подходят для ежедневного ношения, они все еще могут найти новое применение. Это простой способ продлить жизнь техники и избежать того, чтобы она годами лежала без дела.