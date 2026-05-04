Главный недостаток складных смартфонов могут исправить – новые детали о Galaxy Z Flip 8

Новое поколение складных смартфонов Samsung может получить изменения, которые пользователи ждали годами. Речь идет не о мощности или камерах, а о детали, которая постоянно напоминала о себе.

Samsung готовит обновление для своей линейки складных смартфонов, и на этот раз главный акцент сделан не на характеристиках, а на опыте пользования. По предварительным данным из цепей поставок, Samsung Galaxy Z Flip 8 может получить новую конструкцию дисплея, которая минимизирует или полностью устраняет заметную складку на экране. Об этом пишет Digitaltrends.

Избавится ли Galaxy Z Flip 8 от главного недостатка складных экранов?

Именно эта складка долгое время оставалась одним из самых критикуемых элементов серии Flip. Она ощущается под пальцем во время прокрутки и заметна под определенными углами освещения, что особенно ощутимо для устройства премиум-класса. Ожидается, что новая технология уже тестировалась в линейке Fold и теперь может появиться в более компактном форм-факторе.

В то же время остальные характеристики модели выглядят довольно сдержанно. Камеры, по имеющейся информации, останутся без изменений, как и аккумулятор. Скорость зарядки также не получит обновления и останется на уровне 25 ватт, что выглядит скромно на фоне конкурентов, которые предлагают значительно более быстрые решения.

Вместо радикальных изменений Samsung, похоже, делает ставку на постепенное совершенствование. Новый шарнир, по слухам, позволит уменьшить толщину устройства в сложенном состоянии примерно на 0,5 миллиметра. Хотя цифра кажется незначительной, в повседневном использовании это может повлиять на комфорт, особенно когда смартфон часто носят в кармане.

Кроме того, ожидается уменьшение веса – с примерно 188 граммов до около 180 граммов. Такие изменения сами по себе не выглядят революционными, но вместе с улучшенным дисплеем формируют более отшлифованный продукт.

Еще одна деталь – незначительное увеличение ширины корпуса. Это может сделать смартфон более удобным в повседневном использовании, приближая его к классическим моделям по ощущениям, не меняя при этом ключевую концепцию складного формата.

Как пишет Sammobile, в отношении цены, ожидается умеренный рост. Компания, вероятно, учитывает чувствительность рынка к стоимости складных смартфонов, где слишком резкое повышение может снизить спрос. Поэтому подход выглядит осторожным – с фокусом на улучшение опыта, а не на агрессивное наращивание характеристик.

В итоге Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip движется по эволюционному пути. И хотя новая модель вряд ли станет кардинальным прорывом, возможное решение проблемы складки может оказаться ключевым обновлением. Ведь иногда самое важное совершенствование – это то, которое убирает вещь, что годами раздражала пользователей.

Какие особенности и цену получит новый Samsung Galaxy Z Flip 8?

Официальный анонс новой линейки складных устройств от Samsung запланирован на июль 2026 года. По предварительным данным, презентация состоится 22 июля в Лондоне на традиционном мероприятии "Galaxy Unpacked". Ожидается, что вместе с моделью представят обновленные версии Fold, а сама новинка поступит в продажу в начале августа.

Как писал ранее 24 Канал, по стоимости, компания планирует сохранить ценовую политику на прежнем уровне. Базовая версия смартфона с 256 ГБ памяти может стоить около 1099 долларов. Однако дефицит чипов памяти может повлиять на окончательное ценообразование, поэтому цена на модели с большим объемом накопителя может вырасти до 1299 долларов.

Основой устройства станет новый процессор Exynos, который разработан по 2-нанометровому технологическому процессу. Обновленная аппаратная база обеспечит быструю работу с функциями искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а пользователям будут доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Камеры будут оставаться знакомыми для пользователей серии: основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 10-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор, по слухам, получит емкость от 4300 до 4700 мАч, а скорость проводной зарядки останется на уровне 25 Вт.