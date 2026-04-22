Согласно новым утечкам из Южной Кореи, Samsung Galaxy Z Flip8 получит аккумулятор емкостью 4300 мА-ч. Это тот же показатель, что и у предыдущего поколения – Samsung Galaxy Z Flip7. Ранее эта информация уже появлялась в слухах, а теперь ее подтверждают дополнительные источники. Об этом пишет GSMarena.

Будут ли хоть какие-то улучшения?

Также сообщается, что смартфон не получит никаких изменений в скорости зарядки. Устройство, по-прежнему, будет поддерживать проводную зарядку мощностью 25 Вт. Такой показатель остается неизменным уже несколько лет подряд – аналогичная скорость была еще у Samsung Galaxy Z Flip4, представленном в 2022 году.

На фоне этого решение выглядит достаточно консервативным. Особенно с учетом того, что, по предварительным слухам, новинка также не получит заметных улучшений камеры. В результате пользователи могут получить устройство с минимальными изменениями по сравнению с предшественником.

Таким образом, Samsung, вероятно, делает ставку на другие аспекты или же откладывает серьезные обновления на следующее поколение. По неофициальным ожиданиям, более существенные изменения могут появиться уже в будущем Flip9.

Как новые телефоны от Samsung будут защищать от мошеннических звонков?

Компания Samsung планирует добавить в свои будущие складные смартфоны функцию обнаружения мошеннических звонков, которая работает на базе искусственного интеллекта от Google. Речь идет о технологии Scam Detection, использующей возможности Gemini для анализа телефонных разговоров в реальном времени.

Система способна отслеживать подозрительное поведение собеседника во время звонка. Если алгоритмы фиксируют признаки мошенничества, смартфон предупреждает пользователя прямо во время разговора. При этом анализ происходит непосредственно на устройстве, без передачи данных в облако, что позволяет сохранять приватность. Ранее эта функция уже появилась на смартфонах Pixel, а впоследствии Samsung интегрировала ее в собственное приложение для звонков, начиная с серии Galaxy S26. Однако на старте возможность была доступна только для англоязычных пользователей в США.