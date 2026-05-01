Samsung готовит ноутбуки Galaxy Book на Android

Samsung работает над новыми ноутбуками Galaxy Book, которые будут использовать Android вместо привычного Windows. Устройства получат оболочку One UI и более глубокую интеграцию с экосистемой компании.

Samsung планирует расширить свою линейку ноутбуков Galaxy Book моделями на базе Android. По предварительной информации, новые устройства будут работать на Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9. В то же время компания не отказывается от Windows – новые модели станут дополнением к существующему портфолио. Об этом пишет GSMarena.

Зачем Samsung переносит Android на ноутбуки?

Samsung уже имеет опыт работы с ноутбуками на ChromeOS, но, вероятно, готовится перейти на новую версию системы от Google, известную под кодовым названием Aluminium OS, которая базируется на Android. Такой подход может помочь компании унифицировать пользовательский опыт между различными устройствами.

Сейчас Samsung использует несколько операционных систем одновременно – Android, Windows, Tizen и ChromeOS. Это затрудняет создание единой экосистемы. Переход части ноутбуков на Android с One UI позволит сделать интерфейс более согласованным со смартфонами, планшетами, телевизорами и умными часами бренда.

Как пишет Sammobile, ожидается, что новые Galaxy Book с Android выйдут в трех вариантах – бюджетном, среднем и флагманском. Топовая модель, по слухам, получит тонкий и премиальный дизайн. В то же время Samsung может скорректировать подход к внешнему виду, учитывая популярность новых конкурентов на рынке.

Ноутбуки также должны получить функции Galaxy AI, которые уже доступны на других устройствах компании. Отдельное внимание уделят развитию Samsung DeX – ожидается улучшенная версия для повышения производительности и лучшая интеграция с телефонами и планшетами Galaxy.

Точная дата релиза новинок пока не раскрывается. Вероятно, больше деталей появится после конференции Google I/O, где могут представить Android 17 и новую версию ChromeOS. В таком случае первые ноутбуки Samsung с One UI могут появиться до конца 2026 года.