Компания Samsung выпустила на рынок то, чего от нее меньше всего ожидали

Samsung открыла доступ к своему браузеру для Windows после бета-тестирования. Программа получила интеграцию с искусственным интеллектом и возможность работать между разными устройствами, но с определенными ограничениями.

Компания Samsung официально запустила браузер Samsung Internet для Windows после нескольких месяцев тестирования. Ранее он был доступен преимущественно на смартфонах Galaxy, а теперь должен обеспечить единый опыт пользования между телефоном и ПК. Об этом пишет Android police.

Как работает браузер Samsung с AI на компьютерах?

Главная идея – бесшовная синхронизация. Пользователь может начать просмотр страницы на смартфоне, а затем продолжить на компьютере. Это работает по аналогии с Google Chrome или Safari, которые уже давно предлагают подобные функции в своих экосистемах.

Впрочем, полный набор возможностей доступен не всем. Для этого нужен аккаунт Samsung, а функции межустройственной синхронизации пока ограничены ноутбуками Galaxy Book и работают через приложение Samsung Continuity Service. В компании обещают расширить поддержку на другие устройства в будущем.

Браузер также интегрируется с Samsung Pass, что позволяет автоматически подставлять логины и платежные данные. Это упрощает авторизацию и покупки без необходимости вручную вводить информацию.

Отдельное внимание уделили возможностям искусственного интеллекта. Благодаря интеграции с Perplexity браузер получил так называемые agentic AI-функции. Они позволяют понимать контекст страниц, активность во вкладках и даже историю просмотров.

Например, если пользователь планирует поездку и открыл несколько страниц о Сеуле, он может вызвать AI-панель и попросить составить маршрут. Браузер проанализирует открытые вкладки и предложит релевантный план.

Как пишет The meridiem, похожий подход уже использует Gemini в Chrome – система собирает информацию из разных вкладок и помогает быстрее находить нужные данные.

Кроме того, AI в Samsung Internet работает и с историей просмотров. Вместо поиска по URL пользователь может описать, что именно ищет, и браузер найдет соответствующие страницы.

Новая версия браузера поддерживает Windows 11 и Windows 10 (начиная со сборки 1809). При этом AI-функции доступны как на ПК, так и на Android-устройствах, что усиливает интеграцию в экосистеме Samsung.