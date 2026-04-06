Прощайте, уведомления от Samsung: их приложение для сообщений прекратит работу

Samsung объявила о прекращении работы своего стандартного приложения для SMS. Компания постепенно переводит пользователей на другое решение, которое уже стало основным на новых смартфонах бренда.

Компания Samsung подтвердила, что приложение Samsung Messages будет официально закрыто в июле 2026 года. Это решение не стало неожиданностью, ведь последние поколения смартфонов бренда уже поставляются с другим мессенджером по умолчанию. Об этом пишет GSMarena.

Почему Samsung отказывается от собственного приложения?

В сообщении на своем сайте Samsung рекомендует пользователям перейти на Google Messages и сделать его основным приложением для обмена сообщениями. Именно оно постепенно заменяет фирменное решение компании.

Пользователям советуют проверить само приложение Samsung Messages, чтобы узнать точную дату прекращения работы на их устройстве. В то же время компания уточнила, что смартфоны с Android 11 или более старыми версиями операционной системы не подпадают под эти изменения – на них сервис продолжит работать.

Как говорится на сайте Samsung, переход на Google Messages уже фактически завершен в новых моделях. В частности, серии Samsung Galaxy S25, а также складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 выходят с предустановленным мессенджером от Google.

Еще раньше компания начала отказываться от собственного приложения на рынке США – этот процесс стартовал с линейки Samsung Galaxy S22.

Таким образом, Samsung окончательно переходит на экосистему Google для обмена сообщениями, что позволяет стандартизировать опыт пользователей и сосредоточиться на других функциях своих устройств.