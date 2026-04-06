Компания Samsung подтвердила, что приложение Samsung Messages будет официально закрыто в июле 2026 года. Это решение не стало неожиданностью, ведь последние поколения смартфонов бренда уже поставляются с другим мессенджером по умолчанию. Об этом пишет GSMarena.

Смотрите также Компания Samsung выпустила на рынок то, чего от нее меньше всего ожидали

Почему Samsung отказывается от собственного приложения?

В сообщении на своем сайте Samsung рекомендует пользователям перейти на Google Messages и сделать его основным приложением для обмена сообщениями. Именно оно постепенно заменяет фирменное решение компании.

Пользователям советуют проверить само приложение Samsung Messages, чтобы узнать точную дату прекращения работы на их устройстве. В то же время компания уточнила, что смартфоны с Android 11 или более старыми версиями операционной системы не подпадают под эти изменения – на них сервис продолжит работать.

Как говорится на сайте Samsung, переход на Google Messages уже фактически завершен в новых моделях. В частности, серии Samsung Galaxy S25, а также складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 выходят с предустановленным мессенджером от Google.

Еще раньше компания начала отказываться от собственного приложения на рынке США – этот процесс стартовал с линейки Samsung Galaxy S22.

Таким образом, Samsung окончательно переходит на экосистему Google для обмена сообщениями, что позволяет стандартизировать опыт пользователей и сосредоточиться на других функциях своих устройств.