Малоизвестная компания пытается через суд запретить все складные смартфоны Samsung

Южнокорейский технологический гигант Samsung столкнулся с серьезным юридическим вызовом в США. Малоизвестная компания Lepton Computing LLC подала иск, который может кардинально изменить рынок складных устройств, поскольку требует полного запрета линеек Galaxy Fold и Flip.

В чем заключаются претензии к Samsung?

Судебный иск был подан в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Техас. Истец, компания Lepton Computing LLC, утверждает, что Samsung Electronics и ее американское подразделение незаконно используют ключевые технологии, принадлежащие Lepton. Претензии касаются практически всей линейки гибких устройств корейского производителя, включая популярные модели Galaxy Fold, Galaxy Flip, а также недавно представленный Galaxy TriFold, пишет SamMobile.

Суть конфликта заключается в нарушении девяти патентов, которые описывают фундаментальные принципы работы сложных смартфонов. Эти патенты охватывают не только общую идею устройства, сгибающегося, но и конкретные инженерные решения: от механической структуры шарниров до сложных алгоритмов работы интерфейса.

В частности, речь идет о технологии, которая позволяет программам автоматически подстраиваться под размер экрана при развертывании устройства, а также о системе сенсоров, определяющих состояние смартфона – или он закрыт, или открыт наполовину, пишет корейское издание Biz.

Особое внимание в иске уделено защите гибкого OLED-дисплея. Технология предусматривает соблюдение определенного радиуса изгиба, чтобы избежать повреждений и сильных морщин на экране. Lepton утверждает, что именно их разработки позволили Samsung достичь структурной стабильности и долговечности внутренних панелей, которые используются в современных моделях, начиная с Galaxy Fold 3.

Этот конфликт не новый

История противостояния, по словам истца, началась еще в 2013 году. Тогда основатель Lepton Computing Стивен Делапорте, который исследовал концепцию складных смартфонов с 2008 года, проводил переговоры с представителями Samsung о возможном сотрудничестве. Корейской стороне якобы был продемонстрирован прототип под названием Lepton Flex и передана подробная техническая документация. Истец настаивает, что Samsung сознательно использовала полученные знания, проигнорировав права интеллектуальной собственности разработчика.

Однако в этом деле есть существенный нюанс, который может стать решающим в пользу Samsung. Хотя Lepton заявляет о давних разработках, регистрация упомянутых в иске девяти патентов началась только 29 июня 2021 года. Это произошло почти через два года после того, как Samsung официально представила свой первый коммерческий складной смартфон в сентябре 2019 года. Из-за такого расхождения во времени первые две генерации складных телефонов Samsung не попали под претензии, но все последующие модели оказались под ударом.

Lepton Computing: серьезная компания или мошеннический заговор

Статус самой компании Lepton Computing вызывает вопросы в экспертной среде. В штате фирмы числится всего два человека, а ее официальный сайт не содержит никакой контактной информации или данных о реальной хозяйственной деятельности.

Это дает основания считать Lepton так называемой компанией-троллем, главная цель которой заключается в вымогательстве денег через судебные иски. Такая практика далеко не новая, ведь существует огромное количество подобных мошенников, которые занимаются регистрацией или покупкой патентов, чтобы потом требовать деньги с крупных брендов.

Сейчас истец требует не только запрета продаж техники Samsung, но и выплаты роялти, компенсации убытков, а также трехкратного увеличения суммы штрафа за умышленное нарушение патентов.

Будет суд

Samsung готовится к длительному юридическому противостоянию и собирается защищать свои интересы в суде. Учитывая сложность патентного права, это разбирательство может затянуться на годы. Пока что гибкие смартфоны остаются в свободной продаже, однако решение техасского суда может создать опасный прецедент для всего рынка мобильных технологий.