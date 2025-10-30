Starlink и Samsung объединяются ради проекта, который должен улучшить нашу жизнь

Samsung присоединяется к амбициозному проекту Starlink: компания создает модем с искусственным интеллектом, способный напрямую подключать смартфоны и другие устройства к спутникам. Это может стать важным шагом для будущих 6G-сетей и полностью изменить принцип доступа к мобильному интернету.

Samsung работает над модемом со встроенным AI-ускорителем для сети Starlink. Главная идея – дать устройствам возможность подключаться к спутникам без наземных базовых станций. Это открывает путь к прямой спутниковой связи для смартфонов, ноутбуков, маршрутизаторов и оборудования малого бизнеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Korean Economic Daily.

Зачем Starlink AI-модем и что здесь делает Samsung?

Технологию интегрируют в линейку Exynos: в модем встроят нейронный процессор, который сможет прогнозировать траектории спутников и оптимизировать сигнал в режиме реального времени. Такое решение призвано решить ключевую проблему современных модемов – нестабильность связи со спутниками на низкой околоземной орбите, движущимися с большой скоростью.

По презентации Samsung, продвинутый Exynos-модем способен обеспечить до 55-кратного улучшения точности определения луча и в 42 раза лучше предсказывать радиоканал по сравнению с обычными моделями. Это должно обеспечить более плавное переключение между спутниками и более стабильную связь.

Как пишет TechRadar, проект совпадает с планами SpaceX развернуть коммуникации поколения 6G в космосе. Компания, по сообщениям медиа, уже приобрела спектр на сумму около 17 млрд долларов для будущих несуходольных сетей (NTN).

В случае успеха такие модемы смогут обеспечить стабильный интернет в местах без покрытия наземных сетей – для частных пользователей, предприятий и транспорта. Это также укрепляет позиции Samsung в сфере чипов для следующего поколения связи, в дополнение к сотрудничеству с Tesla над AI-процессорами.

Впрочем, технология еще должна доказать жизнеспособность. AI-оптимизация сигнала требует значительных вычислительных ресурсов и энергии, поэтому первые устройства 6G-класса могут столкнуться с компромиссом между производительностью и автономностью. Реальный масштаб влияния партнерства Samsung и Starlink станет понятен только после тестов в реальных условиях.

Почему спутники Starlink могут вредить атмосфере Земли?

SpaceX ежедневно уничтожает в атмосфере один-два спутника Starlink, и это количество будет расти. По словам астрофизика Джонатана Макдавелла из Гарварда, такая практика может иметь опасные последствия для Земли – от загрязнения атмосферы до повышения риска синдрома Кесслера.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уже около 10% частиц в стратосфере содержат алюминий и другие металлы, попадающие туда при сгорании спутников и ракет. Если количество запусков и деорбитаций будет расти, этот показатель может достичь 50%.