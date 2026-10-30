Samsung разрабатывает складной планшет с диагональю 17 дюймов

По слухам, Samsung разрабатывает складной планшет, диагональ которого в сложенном состоянии составит 8 дюймов, а в разложенном – 17 дюймов. Информации о характеристиках и дате выхода устройства пока нет.

В конце августа инсайдер в социальной сети X сообщил, что один из производителей разрабатывает складной планшет с диагональю 17 дюймов. По его словам, компания работает над несколькими версиями устройства и тестовыми образцами, однако тогда он не назвал производителя. Об этом пишет GSMarena.

Каким будет складной планшет Samsung?

30 октября тот же инсайдер уточнил, что к разработке уже присоединилась Samsung. Согласно обнародованной информации, планшет будет иметь 8-дюймовый экран в сложенном состоянии и расширяться до 17 дюймов после раскладывания.

Как именно будет работать эта конструкция, пока неизвестно. Один из возможных вариантов – большая панель, складывающаяся наружу, причем в закрытом состоянии активной остается только ее часть. Другой сценарий предполагает внутренний 17-дюймовый дисплей и дополнительный внешний экран диагональю 8 дюймов. Такая конструкция напоминала бы смартфоны Galaxy Z Fold, но в значительно большем формате. Первый вариант оставил бы основной дисплей незащищенным от внешних повреждений, тогда как второй мог бы существенно увеличить стоимость устройства.

Выпустит ли Samsung Galaxy Z Tab?

Это не первые слухи о складном планшете Samsung. Еще в 2023 году инсайдеры сообщали о разработке устройства под названием Galaxy Z Tab, однако тогда проект так и не превратился в коммерческий продукт.

Технически создание большого складного дисплея для Samsung не является чем-то принципиально новым. Подразделение Samsung Display неоднократно демонстрировало прототипы больших гибких панелей на технологических выставках. Однако наличие соответствующей технологии еще не означает, что мобильное подразделение компании готово вывести такое устройство на рынок.

Ситуация на рынке складных гаджетов меняется, а конкуренция в этом сегменте растет. Поэтому Samsung может быть заинтересована в демонстрации новых возможностей форм-фактора и разработке устройства, которое будет отличаться от привычных смартфонов и планшетов.

В то же время пока нет информации о сроках выхода планшета, его технических характеристиках или окончательном названии. Поэтому говорить о скором запуске Galaxy Z Tab пока преждевременно.