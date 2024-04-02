Samsung вслед за Google выпустит голосового помощника с искусственным интеллектом

Samsung не готова отказываться от сервиса Bixby, хоть он и не получил большой популярности. Компания планирует внедрить в персонального ассистента функции генеративного искусственного интеллекта. В отличие от слухов о других подобных продуктах, на которые мы время от времени наталкиваемся, эта информация поступила от руководителя компании, поэтому информация является надежной.

Детали

Вон-джун Чой, исполнительный вице-президент мобильного подразделения Samsung, говорит: "С появлением генеративного ИИ и технологии LLM, я считаю, что мы должны переосмыслить роль Bixby, чтобы Bixby мог быть оснащен генеративным ИИ и стать более умным в будущем".

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Прошло почти семь лет с тех пор, как Samsung представила Bixby. Хотя старт у ассистента был тяжелым, можно с уверенностью сказать, что Samsung не отказалась от него. С генеративными функциями искусственного интеллекта, которые появляются в ассистенте, можно ожидать, что он станет еще лучше, чем есть сегодня.

К сожалению, руководитель Samsung не поделился информацией о том, что произойдет с Bixby после того, как ассистент получит функции генеративного ИИ, но можно предположить, что это сделает его умнее, интуитивно понятнее и выведет пользование им на новый уровень эффективности. Мы можем ожидать возможности для управления смартфонами, создания контента, выполнения задач, интеграцию с приложениями, общения с ИИ и прочее. Стоит также не забывать, что Samsung является крупным производителем бытовой техники, которую объединяет в единую экосистему умного дома. Поэтому вполне вероятно, что она сможет получать указания из новой версии Bixby.

Есть вероятность, что языковая модель, которую Samsung интегрирует в Bixby, будет разработана Google. Если это действительно будет Gemini, а не собственная разработка, то можно ожидать, что Bixby сможет сравниться с Google Assistant или как впоследствии он будет называться, Gemini.

Когда именно можно ожидать обновления неясно. Но тот факт, что об этом объявили, может намекать, что ждать осталось недолго.