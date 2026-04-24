Компания Samsung потеряла 58% производства чипов за один день: в чем причина

Ситуация на заводах одного из крупнейших производителей электроники в мире внезапно обострилась. Событие, произошедшее недавно в Южной Корее, поставило под угрозу стабильность поставок полупроводников. Масштабы сбоев оказались очень серьезными.

Кризис в Samsung: почему упало производство чипов?

Сейчас между руководством Samsung и профсоюзными организациями разворачивается напряженная борьба, где каждая сторона пытается усилить собственные позиции перед решающим противостоянием, запланированным на следующий месяц. Однако последний раунд этой борьбы, похоже, остался за работниками, которым удалось существенно нарушить рабочие процессы на предприятиях компании всего одним митингом, пишет Wcctech.

Согласно данным, поступающих из Южной Кореи, 23 апреля состоялся масштабный митинг, который собрал около 40 000 участников. Отсутствие такого количества персонала на рабочих местах привело к мгновенному и ощутимому падению объемов производства.

По оценкам представителей профсоюза, выпуск продукции на высокоавтоматизированных фабриках, изготавливающих модули памяти, сократился на 18,4 процента.

Еще более критичной стала ситуация на линиях контрактного производства чипов, которые являются более трудоемкими – там падение объемов достигло 58,1 процента всего за один день.

Чего хотят профсоюзы?

Причиной такого радикального шага со стороны персонала стали финансовые требования. Члены профсоюза требуют от руководства выплаты бонусов в размере 15 процентов от годовой операционной прибыли компании. В денежном эквиваленте эта сумма составляет примерно 30 миллиардов долларов. Если стороны не придут к согласию, работники угрожают начать длительную забастовку, которая продлится 18 дней – с 21 мая по 7 июня, сообщает Seoul Economic Daily.

Текущая ситуация является беспрецедентной для Samsung. Хотя это не первый случай протестов – прошлом году работу уже останавливали на 3 дня – запланированная 18-дневная акция может вызвать настоящий хаос во всех бизнес-подразделениях корпорации и привести к тяжелым финансовым последствиям.

Жадность на фоне прибыли

Интересно, что конфликт происходит на фоне невероятных финансовых успехов техногиганта:

Компания обнародовала прогнозы на первый квартал 2026 года, согласно которым общий объем продаж должен составить 133 триллиона вон, что равняется примерно 88,273 миллиарда долларов. Этот показатель значительно превышает предыдущие ожидания аналитиков, которые прогнозировали лишь 116,81 триллиона вон.

Еще более впечатляющими являются цифры операционной прибыли. За первые три месяца 2026 года Samsung планирует отчитаться о 57,2 триллиона вон, или 37,8 миллиарда долларов прибыли. Это означает астрономический рост на 700 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, эти цифры демонстрируют рост на 184 процента по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, когда прибыль составляла 20,1 триллиона вон.

Аналитики из KB Securities дают ещё более амбициозные прогнозы на будущее. Они считают, что за весь 2026 год Samsung получит 327 триллионов вон операционной прибыли, а в 2027 году эта цифра может вырасти до невероятных 488 триллионов вон.

При таких условиях южнокорейская корпорация имеет все шансы стать самой прибыльной компанией в мире, опередив по этому показателю даже такого гиганта, как NVIDIA. Именно эти рекордные доходы и прогнозируемое доминирование на мировом рынке стали основой для требований работников, которые стремятся получить свою долю от сверхприбылей компании.