Ваши часы Samsung Galaxy теперь могут показывать текущее время на разных планетах

Компания Samsung только что выпустила новый циферблат для пользователей Galaxy Watch, которые хотят знать время на разных планетах Солнечной системы. Южнокорейский технологический гигант создал этот циферблат в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA).

Функция доступна только на умных часах Galaxy Watch. Она позволит вам просматривать информацию в режиме реального времени на всех планетах Солнечной системы.

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Детали

Компания Samsung объявила, что новый набор циферблатов получил название Galaxy Time. Высокого уровня точности удалось достичь благодаря сотрудничеству с ЕКА, которое предоставляет данные измерений. Вы сможете проверить время на Меркурии, Венере, Земле, Марсе, Юпитере, Сатурне, Нептуне и Уране. Каждая из планет имеет свой цвет,

Каждая отдельная планета на этом циферблате будет вращаться вокруг своей оси и Солнца с другой скоростью, чем Земля, ведь все они имеют разную продолжительность дня и года.

С новым циферблатом вы сможете узнавать как земное время, так и время на других планетах. Конечно же, такая информация не несет какой-то большой пользы, а является скорее интересной забавой. Вы получаете новый особый дизайн и понимание того, какое сейчас время суток, например, на Сатурне.

Информация также будет показывать, насколько быстрее или медленнее время на них течет относительно нашей 24-часовой системы.

Циферблат также будет предоставлять дополнительную информацию, например расстояние от нашей планеты или Солнца, количество спутников у этих планет и их планетарные времена года.

Кроме того, циферблат даже покажет точное местоположение планеты в Солнечной системе.

Хорошая новость заключается в том, что новый циферблат Galaxy Time совместим со всеми вариантами Galaxy Watch, которые работают под управлением Wear OS. Это бесплатно, поэтому если у вас есть часы от Samsung, скорее загружайте новый циферблат.