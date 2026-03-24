Гигант возрастом 145 миллионов лет: ученые нашли самый большой вулкан Земли под Тихим океаном

Ученые подтвердили существование крупнейшего вулкана на Земле, который расположен глубоко под водами Тихого океана. Массив Тамиу сформировался более 145 миллионов лет назад и оказался единой гигантской структурой, хотя долгое время его считали несколькими отдельными образованиями.

Об этом рассказывает Daily Galaxy со ссылкой на ученых Университета Хьюстона в США.

Как один вулкан годами считали несколькими разными?

Глубоко под поверхностью Тихого океана исследователи обнаружили колоссальную геологическую структуру – массив Тамиу, который сейчас считается крупнейшим отдельным вулканом, когда-либо найденным на нашей планете. Открытие сделала команда под руководством доктора Уильяма Сейгера из Университета Хьюстона.

Этот подводный гигант расположен в районе плато Шатское возвышение – удаленного участка морского дна примерно в 1600 километрах к востоку от Японии. В течение многих лет ученые воспринимали местный рельеф как несколько различных подводных возвышенностей.

Официальных названий им даже не дали – в неформальном общении их просто называли "та, что слева", "та, что справа" и "большая".

3D-карта массива Тамиу под Тихим океаном / Фото Nature Geosciences

Ситуация изменилась после анализа сейсмических отраженных волн. Данные показали, что все эти участки связаны непрерывными потоками застывшей лавы, которые формируют единую вулканическую систему. Выводы исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Насколько большим является самый большой вулкан на Земле?

По оценкам ученых, площадь массива достигает примерно 194 тысячи квадратных километров - это сопоставимо с территорией шести крупнейших областей Украины. Такой масштаб делает Тамиу безоговорочным рекордсменом среди известных вулканов Земли. В отличие от групп отдельных вулканических структур, он функционировал как целостный комплекс, сформированный из одного источника магмы.

Особенностью массива является его необычная форма. Он не напоминает классические крутые конусы, которые обычно ассоциируются с вулканами. Вместо этого это очень широкий и плоский щитовой вулкан с почти незаметными склонами. По словам Сейгера, человек, который оказался бы на его поверхности, вряд ли смог бы понять, в какую сторону ведет спуск.

Вершина вулкана расположена примерно на глубине 2000 метров под уровнем моря, а его основание достигает почти 6,5 километров. Такая форма объясняется мощными потоками лавы, что растекались от центрального устья и постепенно создали огромную щитовидную структуру – уникальную среди подводных вулканов.

Карта Тамиу в сравнении с марсианским вулканом Олимп Монс / Фото Nature Geoscience

По масштабам Тамиу можно сравнить только с вулканом Олимп Монс на Марсе - крупнейшим в Солнечной системе. Для сравнения, Мауна-Лоа на Гавайях, который считается самым большим активным вулканом на Земле, имеет площадь около 5271 квадратный километр.

Ученые считают, что формирование такого гиганта стало возможным благодаря подъему огромных объемов магмы из глубин мантии. Вулкан образовался примерно 145 миллионов лет назад и довольно быстро перестал быть активным.