Золотая лихорадка возвращается: люди в Сан-Франциско будут искать редкие монеты

В Сан-Франциско в третий раз организуют городскую охоту за сокровищами от компании Witter Coin. Общая стоимость призов превышает 50 тысяч долларов, а главной наградой станет чрезвычайно редкий золотой экземпляр 1851 года. Об этом пишет Popsci.

Что за монеты спрячут и как будет проходить охота?

Речь идет о так называемом Humbert Slug номиналом 50 долларов, который оценивается примерно в 25 тысяч долларов. Этот восьмиугольный слиток не является официальной валютой США, но был изготовлен в United States Assay Office of Gold под руководством оценщика Августус Гумберт. Монета содержит около 2,5 унций золота и считается одной из крупнейших в своем классе.

Организаторы объясняют, что идея что идея мероприятия связана с историей города. По словам руководителя Witter Coin Сета Чендлера, Сан-Франциско фактически вырос благодаря золотой лихорадке, и этот конкурс должен воссоздать атмосферу тех времен в современном формате.

Исторически регион был заселен тысячи лет, но настоящий демографический взрыв произошел в середине XIX века. Накануне Калифорнийская золотая лихорадка в городе проживало менее 500 человек, а уже через несколько лет количество жителей выросло до более 25 тысяч благодаря искателям золота.

Как пишет Ktvu, во время квеста участникам придется искать не только главный приз. Всего в городе спрячут десять объектов – кроме Humbert Slug, это еще девять коллекционных исторических монет. Все они будут размещены в знаковых районах города.

Событие состоится 25 апреля. В течение дня организаторы будут публиковать подсказки каждый час, чтобы помочь участникам сузить поиск. При этом отмечается, что никаких раскопок или нарушения частной территории не понадобится – все сокровища будут доступны легально.

Таким образом, охота за монетами соединит элементы игры, истории и реальной ценности, возвращая дух золотой лихорадки в современный город.