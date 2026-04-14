У Сан-Франциско втретє організовують міське полювання за скарбами від компанії Witter Coin. Загальна вартість призів перевищує 50 тисяч доларів, а головною нагородою стане надзвичайно рідкісний золотий екземпляр 1851 року. Про це пише Popsci.

Що за монети заховають і як проходитиме полювання?

Йдеться про так званий Humbert Slug номіналом 50 доларів, який оцінюється приблизно у 25 тисяч доларів. Цей восьмикутний злиток не є офіційною валютою США, але був виготовлений у United States Assay Office of Gold під керівництвом оцінювача Августус Гумберт. Монета містить близько 2,5 унцій золота і вважається однією з найбільших у своєму класі.

Організатори пояснюють, що ідея заходу пов’язана з історією міста. За словами керівника Witter Coin Сета Чендлера, Сан-Франциско фактично виріс завдяки золотій лихоманці, і цей конкурс має відтворити атмосферу тих часів у сучасному форматі.

Історично регіон був заселений тисячі років, але справжній демографічний вибух стався у середині XIX століття. Напередодні Каліфорнійська золота лихоманка у місті мешкало менше ніж 500 людей, а вже за кілька років кількість жителів зросла до понад 25 тисяч завдяки шукачам золота.

Як пише Ktvu, під час квесту учасникам доведеться шукати не лише головний приз. Загалом у місті сховають десять об’єктів – окрім Humbert Slug, це ще дев’ять колекційних історичних монет. Всі вони будуть розміщені у знакових районах міста.

Подія відбудеться 25 квітня. Протягом дня організатори публікуватимуть підказки щогодини, щоб допомогти учасникам звузити пошук. При цьому наголошується, що жодних розкопок або порушення приватної території не знадобиться – усі скарби будуть доступні легально.

Таким чином, полювання за монетами поєднає елементи гри, історії та реальної цінності, повертаючи дух золотої лихоманки в сучасне місто.