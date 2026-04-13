Две атаки за два дня: что происходит вокруг дома Сэма Альтмана

Дом CEO OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско стал мишенью уже двух атак за выходные. После инцидента с коктейлем Молотова неизвестные открыли огонь возле его резиденции. Полиция задержала подозреваемых.

Резиденция Сэма Альтмана в Сан-Франциско подверглась второй атаке всего за два дня. По данным полиции, рано утром в воскресенье возле дома остановился автомобиль, из которого, вероятно, был произведен выстрел в сторону территории. Об этом пишет SFstandard.

Кто стоит за атаками на дом Сэма Альтмана?

Инцидент произошел около 1:40 ночи. Седан Honda с двумя людьми внутри сначала проехал мимо дома, а затем вернулся и остановился. Пассажир высунул руку из окна и, по предварительным данным, произвел выстрел в направлении участка со стороны улицы Lombard. Охрана сообщила о звуке выстрела, а камеры зафиксировали номер авто.

Впоследствии полиция задержала двух подозреваемых – 25-летнюю Аманду Том і 23-летнего Мухамада Тарика Хусейна. Им инкриминируют неосторожное обращение с оружием. Во время обыска обнаружили три единицы огнестрельного оружия.

Это уже второй инцидент за короткое время. Ранее, в пятницу утром, 20-летний Daniel Alejandro Moreno-Gama якобы бросил коктейль Молотова в ворота дома Альтмана. Бутылка с зажигательной смесью вызвала возгорание, которое быстро потушила охрана.

После этого тот же человек появился возле офиса OpenAI в районе Mission Bay и, по данным компании, высказывал угрозы поджечь здание. Его задержали правоохранители.

Ему предъявили ряд серьезных обвинений, среди которых покушение на убийство, поджог и хранение или изготовление взрывных устройств.

В обоих случаях никто не пострадал.

Как пишет ВВС, после первого нападения Альтман прокомментировал ситуацию, отметив, что страхи относительно искусственного интеллекта имеют основания. По его словам, мир переживает одну из крупнейших трансформаций в своей истории, и это вызывает тревогу в обществе.

Инциденты происходят на фоне растущего внимания к роли OpenAI и развитию искусственного интеллекта. Компания, которая создала ChatGPT, стала одним из ключевых игроков в технологической индустрии и привлекает значительный интерес – как положительный, так и критический.

Расследование продолжается, а полиция пока не раскрывает дополнительных деталей относительно мотивов нападений.