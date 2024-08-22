Эти четыре символа могут вызвать сбой в работе вашего iPhone или iPad

Оказывается, ваш смартфон или планшет от Apple можно легко выключить всего благодаря определенным символам, если ввести их в поле поиска на устройстве. Это приводит к временному сбою в работе программы Springboard, которая управляет домашним экраном и организацией приложений на смартфоне.

Пользователи сообщают, что сбой происходит при вводе символов в строку поиска в "Настройках" или поиска в библиотеке приложений. Достаточно ввести “”::, а затем любой символ, чтобы вызвать сбой.

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Что происходит

После срабатывания Springboard завершает работу, что приводит к перезагрузке экрана блокировки устройства. Некоторые пользователи также наблюдали, как экран на короткое время становился черным, прежде чем устройство возвращалось к нормальной работе.

Насколько это опасно

Исследователи отмечают, что этот баг не считается угрозой безопасности и вряд ли может быть использован удаленно. Глюк является скорее незначительным неудобством, чем серьезной уязвимостью.

Apple еще не прокомментировала эту проблему, но ожидается, что компания решит ее в ближайшем обновлении программного обеспечения для iOS и iPadOS.

"Это же было уже"

Это не первый случай, когда устройства Apple сталкиваются с подобными проблемами. Похожие ошибки были найдены и исправлены в прошлом и компания быстро решила их, поэтому следует предположить, что так будет и на этот раз. Пока же рекомендуется избегать ввода определенной последовательности символов до выхода обновления.