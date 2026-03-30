Дыхание океана: ученые зафиксировали беспрецедентный сбой в работе экосистемы возле Панамы

В течение десятилетий прибрежные воды Панамы жили по четкому природному расписанию, которое обеспечивало процветание всего живого. Однако недавно исследователи столкнулись с явлением, которое нарушило стабильность и заставило научное сообщество искать ответы на тревожные вопросы о будущем региона.

Что стало причиной остановки важных океанических процессов?

Панамский залив столкнулся с беспрецедентным явлением – в 2025 году здесь впервые за последние 40 лет не произошло традиционного сезонного апвелинга. Этот процесс, который обычно приносит прохладные и богатые питательными веществами воды из глубин океана, является критически важным для поддержания биоразнообразия на площади около 60 000 квадратных километров, пишет Earth.com.

Ранее охлаждение начиналось до 20 января, но в 2025 году температура воды упала ниже 25 градусов Цельсия только 4 марта, то есть с задержкой в 42 дня. Вместо привычных 66 дней активного подъема вод, сезон длился всего 12 дней, что означает сокращение продолжительности явления на 82 процента.

Согласно анализу спутниковых данных за 40 лет и прямых измерений за 30 лет, вода никогда не достигала тех низких температурных показателей, которые наблюдались в прошлом. Исторически минимальная температура во время апвелинга составляла около 19 градусов Цельсия, а в экстремальных случаях падала до 14,9 градуса Цельсия, однако в 2025 году этот показатель остановился на отметке 23,3 градуса Цельсия.

Измерения с помощью исследовательской парусной яхты Eugen Seibold подтвердили, что вместо подъема холодной массы на поверхность, теплая вода оставалась распределенной слоями, что свидетельствует о серьезном сбое в механизме перемешивания.

Почему это происходит?

Главной причиной такой аномалии стало изменение характера ветров, отметили авторы исследования в журнале PNAS. Хотя сила отдельных порывов северного ветра оставалась близкой к норме, частота их появления упала на 74 процента по сравнению с историческими показателями. Количество часов затишья выросло на 25 процентов, что привело к значительному уменьшению общего давления воздушных масс на поверхность воды, необходимого для вытеснения верхних слоев океана.

Вероятно, это связано со смещением положения внутритропической зоны конвергенции во время слабой фазы Ла-Нинья, хотя точные механизмы до сих пор остаются предметом дискуссий.

Чем это обернется?

Последствия такого сбоя могут быть катастрофическими для местной экологии и экономики. Отсутствие притока питательных веществ ограничивает рост фитопланктона, что запускает цепную реакцию через всю пищевую цепь, влияя на производительность рыболовства, от которого зависят прибрежные общины.

Кроме того, апвеллинг обычно служит естественным охладителем для коралловых рифов, защищая их от термического стресса и массового отбеливания, заявляли ранее другие ученые в журнале USGS Ecology. Без этого температурного буфера рифы вынуждены выдерживать жару значительно дольше, что ставит под угрозу их выживание.

Работа продолжается

Ученые, в частности Аарон О'Деа, отмечают, что случай 2025 года подчеркивает важность изучения именно региональной динамики, поскольку общие глобальные прогнозы не всегда могут объяснить специфику таких сложных тропических систем.

Хотя обновления за начало 2026 года свидетельствуют о восстановлении процессов охлаждения, исследователи продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы понять, был ли этот случай единичным шоком, или первым признаком долговременных изменений. Расширение сети мониторинга становится жизненно необходимым, поскольку многие подобные зоны в тропиках остаются вне должного внимания, и аналогичные сбои в других частях мира могут просто оставаться незамеченными.