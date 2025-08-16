Услуги в Дії временно не будут работать: объясняем, какие именно и в чем причина
- Из-за обновления государственных реестров услуги в Дія, связанные с реестрами, будут недоступны.
- Дія не хранит данные пользователей на своих серверах, а отображает информацию из государственных реестров, поэтому во время их обновления услуги приостанавливаются.
Министерство юстиции будет проводить обновление реестров, поэтому в приложении и на портале Дія временно будут недоступны услуги. Их восстановят после завершения работ.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.
Смотрите также Выплаты через смартфон: Кабмин принял запуск универсальной "ДіяКартки"
Когда и почему не будут работать услуги в Дії?
В эти выходные по техническим причинам не будет работать приложение и портал Дія. Услуги будут недоступны, пока не обновлены государственные реестры.
Так с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа 8:00 пользователи не смогут получить услуги в Дії, связанные с реестрами. Это в частности:
- регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
- Дія.QR;
- восстановление бронирования работников;
- повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
- перерегистрация авто;
- актовые записи о смене имени;
- актовые записи о рождении;
- актовые записи о браке;
- актовые записи о разводе;
- получение свидетельства о рождении;
- выписка о месте проживания ребенка;
- заявление о субсидии;
- еМалятко;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- выписка из ЕГР;
- регистрация ООО на основании модельного устава;
- смена места жительства;
- заявления в международный Реестр убытков;
- гранты еРобота;
- строительные услуги;
- еПредприниматель;
- еЖилище;
- еДекларация;
- брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними - больше стабильности и комфорта в пользовании Дією,
– написали в сообществе портала.
Почему услуги бывают недоступны?
Разработчики портала сообщили, что Дия не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. Поэтому во время, когда реестры недоступны или обновляются, то определенные услуги временно приостанавливаются.
Напомним, часть запросов в Дії обрабатывает интегрированный искусственный интеллект. С его помощью предоставляются ответы на 52% обращений. В июне он таким образом обработали 27 800 запросов, освобождая операторов для сложных вопросов, которые ИИ решить не может.