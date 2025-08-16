Укр Рус
Техно Интернет Услуги в Дії временно не будут работать: объясняем, какие именно и в чем причина
16 августа, 14:21
2

Услуги в Дії временно не будут работать: объясняем, какие именно и в чем причина

Дарья Смородская
Основні тези
  • Из-за обновления государственных реестров услуги в Дія, связанные с реестрами, будут недоступны.
  • Дія не хранит данные пользователей на своих серверах, а отображает информацию из государственных реестров, поэтому во время их обновления услуги приостанавливаются.

Министерство юстиции будет проводить обновление реестров, поэтому в приложении и на портале Дія временно будут недоступны услуги. Их восстановят после завершения работ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.

Смотрите также Выплаты через смартфон: Кабмин принял запуск универсальной "ДіяКартки"

Когда и почему не будут работать услуги в Дії?

В эти выходные по техническим причинам не будет работать приложение и портал Дія. Услуги будут недоступны, пока не обновлены государственные реестры.

Так с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа 8:00 пользователи не смогут получить услуги в Дії, связанные с реестрами. Это в частности:

  • регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
  • Дія.QR;
  • восстановление бронирования работников;
  • повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
  • перерегистрация авто;
  • актовые записи о смене имени;
  • актовые записи о рождении;
  • актовые записи о браке;
  • актовые записи о разводе;
  • получение свидетельства о рождении;
  • выписка о месте проживания ребенка;
  • заявление о субсидии;
  • еМалятко;
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • выписка из ЕГР;
  • регистрация ООО на основании модельного устава;
  • смена места жительства;
  • заявления в международный Реестр убытков;
  • гранты еРобота;
  • строительные услуги;
  • еПредприниматель;
  • еЖилище;
  • еДекларация;
  • брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними - больше стабильности и комфорта в пользовании Дією,
– написали в сообществе портала.

Почему услуги бывают недоступны?

Разработчики портала сообщили, что Дия не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. Поэтому во время, когда реестры недоступны или обновляются, то определенные услуги временно приостанавливаются.

Напомним, часть запросов в Дії обрабатывает интегрированный искусственный интеллект. С его помощью предоставляются ответы на 52% обращений. В июне он таким образом обработали 27 800 запросов, освобождая операторов для сложных вопросов, которые ИИ решить не может.