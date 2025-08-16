Міністерство юстицій проводитиме оновлення реєстрів, тому в застосунку та на порталі Дія тимчасово будуть недоступні послуги. Їх відновлять після завершення робіт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дії.

Коли та чому не працюватимуть послуги в Дії?

Цими вихідними з технічних причин не працюватиме застосунок і портал Дія. Послуги будуть недоступні, доки не оновлено деражавні реєстри.

Так з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 8:00 користувачі не зможуть отримати послуги в Дії, що пов'язані з реєстрами. Це зокрема:

реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;

Дія.QR;

єВідновленнябронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені;

актові записи про народження;

актові записи про шлюб;

актові записи про розлучення;

отримання свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини;

заява про субсидію;

єМалятко;

державна реєстрація прав на нерухоме майно;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

зміна місця проживання;

заяви до міжнародного Реєстру збитків;

гранти єРобота;

будівельні послуги;

єПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Згодом повернемо всі послуги, а разом із ними — більше стабільності та комфорту в користуванні Дією,

– написали в спільноті порталу.

Чому послуги бувають недоступні?

Розробники порталу повідомили, що Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних електронних реєстрів. Тож у час, коли реєстри недоступні чи оновлюються, то певні послуги тимчасово призупиняються.

Нагадаємо, частину запитів у Дії обробляє інтегрований штучний інтелект. За його допомогою надаються відповіді на 52% звернень. У червні він таким чином опрацювали 27 800 запитів, звільняючи операторів для складніших питань, які ШІ вирішити не може.