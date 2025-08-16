Послуги в Дії тимчасово не працюватимуть: пояснюємо, які саме і в чому причина
- Через оновлення державних реєстрів послуги в Дії, пов'язані з реєстрами, будуть недоступні.
- Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а відображає інформацію з державних реєстрів, тому під час їх оновлення послуги призупиняються.
Міністерство юстицій проводитиме оновлення реєстрів, тому в застосунку та на порталі Дія тимчасово будуть недоступні послуги. Їх відновлять після завершення робіт.
Про це пише 24 Канал
Коли та чому не працюватимуть послуги в Дії?
Цими вихідними з технічних причин не працюватиме застосунок і портал Дія. Послуги будуть недоступні, доки не оновлено деражавні реєстри.
Так з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 8:00 користувачі не зможуть отримати послуги в Дії, що пов'язані з реєстрами. Це зокрема:
- реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
- Дія.QR;
- єВідновленнябронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені;
- актові записи про народження;
- актові записи про шлюб;
- актові записи про розлучення;
- отримання свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини;
- заява про субсидію;
- єМалятко;
- державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- зміна місця проживання;
- заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- гранти єРобота;
- будівельні послуги;
- єПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Згодом повернемо всі послуги, а разом із ними — більше стабільності та комфорту в користуванні Дією,
– написали в спільноті порталу.
Чому послуги бувають недоступні?
Розробники порталу повідомили, що Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних електронних реєстрів. Тож у час, коли реєстри недоступні чи оновлюються, то певні послуги тимчасово призупиняються.
Нагадаємо, частину запитів у Дії обробляє інтегрований штучний інтелект. За його допомогою надаються відповіді на 52% звернень. У червні він таким чином опрацювали 27 800 запитів, звільняючи операторів для складніших питань, які ШІ вирішити не може.