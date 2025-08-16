Укр Рус
Техно Інтернет Послуги в Дії тимчасово не працюватимуть: пояснюємо, які саме і в чому причина
16 серпня, 14:21
2

Послуги в Дії тимчасово не працюватимуть: пояснюємо, які саме і в чому причина

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Через оновлення державних реєстрів послуги в Дії, пов'язані з реєстрами, будуть недоступні.
  • Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а відображає інформацію з державних реєстрів, тому під час їх оновлення послуги призупиняються.

Міністерство юстицій проводитиме оновлення реєстрів, тому в застосунку та на порталі Дія тимчасово будуть недоступні послуги. Їх відновлять після завершення робіт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дії.

Коли та чому не працюватимуть послуги в Дії?

Цими вихідними з технічних причин не працюватиме застосунок і портал Дія. Послуги будуть недоступні, доки не оновлено деражавні реєстри.

Так з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 8:00 користувачі не зможуть отримати послуги в Дії, що пов'язані з реєстрами. Це зокрема:

  • реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
  • Дія.QR;
  • єВідновленнябронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені;
  • актові записи про народження;
  • актові записи про шлюб;
  • актові записи про розлучення;
  • отримання свідоцтва про народження;
  • витяг про місце проживання дитини;
  • заява про субсидію;
  • єМалятко;
  • державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • зміна місця проживання;
  • заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • гранти єРобота;
  • будівельні послуги;
  • єПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • шлюб онлайн (крім послуги заручин).

 Згодом повернемо всі послуги, а разом із ними — більше стабільності та комфорту в користуванні Дією, 
– написали в спільноті порталу.

Чому послуги бувають недоступні?

Розробники порталу повідомили, що Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних електронних реєстрів. Тож у час, коли реєстри недоступні чи оновлюються, то певні послуги тимчасово призупиняються.

Нагадаємо, частину запитів у Дії обробляє інтегрований штучний інтелект. За його допомогою надаються відповіді на 52% звернень. У червні він таким чином опрацювали 27 800 запитів, звільняючи операторів для складніших питань, які ШІ вирішити не може.