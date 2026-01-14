Новый вид гигантских анаконд нашли в Амазонии во время съемок фильма с Уиллом Смитом

Амазонские джунгли снова продемонстрировали, насколько они остаются малоисследованными даже в двадцать первом веке. Во время научной работы, совмещенной с документальными съемками, исследователи зафиксировали доказательства существования гигантской змеи, которая долгое время считалась частью уже известного вида, но на самом деле имеет собственную историю происхождения и развития.

Почему зеленую анаконду выделили в отдельный вид?

Еще в 2024 году международная группа ученых официально объявила об открытии нового вида анаконды, который получил название северная зеленая анаконда Eunectes akayima. Открытие стало возможным благодаря многолетним генетическим исследованиям и полевой работе в эквадорской части Амазонии. Дополнительное внимание к находке привлек документальный сериал National Geographic "От полюса до полюса с Уиллом Смитом", в котором впервые показали кадры непосредственного контакта с этой гигантской рептилией в дикой природе, сообщает 24 Канал.

Во время экспедиции эксперт по ядам Брайан Фрай, актер Уилл Смит и представители коренного народа ваорани передвигались по речной системе Амазонки на лодках. На одной из затопленных лужаек они обнаружили самку анаконды длиной от 4,9 до 5,2 метра. Местные гиды на короткое время обездвижили змею, чтобы ученые смогли безопасно отобрать образцы чешуи для дальнейшего генетического анализа.



Зеленая анаконда Eunectes akayima / Фото Хесус А. Ривас и другие авторы исследования

Анализ ДНК показал, что зеленая анаконда, которую десятилетиями считали единым видом с Eunectes murinus, на самом деле состоит из двух отдельных эволюционных ветвей. Северная и южная популяции разошлись примерно 10 миллионов лет назад, а разница между их геномами составляет 5,5 процента.

Для сравнения, генетическое различие между человеком и шимпанзе оценивается примерно в 2 процента.

Северная зеленая анаконда Eunectes akayima обитает в северном бассейне Амазонки, охватывая территории Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Тринидада, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы.

Южная зеленая анаконда Eunectes murinus распространена преимущественно в Бразилии, Перу, Боливии и южных районах Французской Гвианы.

С биологической точки зрения оба вида ведут похожий образ жизни, проводя большую часть времени в воде, отмечает исследование на страницах журнала MDPI. Они охотятся на крупную добычу, в частности капибар, кайманов и оленей. В то же время исследования показали различия в пищевом поведении. Самки северной анаконды обычно значительно больше самцов и занимают другие экологические ниши, влияя на структуру пищевой цепи в регионе. Рацион самцов часто пересекается с пищей местного населения, что дает ученым возможность оценивать уровень накопления тяжелых металлов и токсинов в окружающей среде.

Этот вид под угрозой

Ученые также обращают внимание на уязвимость нового вида. Северная зеленая анаконда имеет значительно меньший ареал, чем южная, а масштабное исчезновение лесов Амазонии уже привело к потере от 20 до 31 процента природной среды.

По прогнозам, к 2050 году под угрозой может оказаться до 40 процентов тропических лесов региона. Открытие Eunectes akayima подчеркивает, что даже самые большие наземные хищники планеты до сих пор могут оставаться почти неизвестными науке.