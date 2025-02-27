Вероятность столкновения астероида 2024 года YR4 с Землей снова меняется: сколько теперь

Позавчера мы получили хорошие новости: шансы великого астероида "убийцы городов" упасть на Землю снизились до рекордно малых значений. Эти корректировки стали возможны благодаря дополнительным наблюдениям, которым больше не мешала яркая Луна. Но вот появились новые данные, которые в очередной раз редактируют прогнозы ученых на столкновение.

Новые данные

Напомним, в январе вероятность столкновения с YR4 достигла 1%, а в феврале ученые уже давали 1, 3%, что удар произойдет где-то в районе земного экватора. 18 февраля эти шансы достигли пика– 3, 1%, что стало самой высокой вероятностью столкновения, которую NASA когда-нибудь фиксировало для космического объекта такого размера. 25 февраля было объявлено, что шансы резко упали– до 0, 28%. Новые наблюдения, к счастью, снова направились в сторону уменьшения, сообщает 24 Канал со ссылкой заявление Европейского космического агентства.

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Согласно уточненным данным, вероятность того, что астероид размером с футбольное поле, способен уничтожить город, упадет на Землю в 2032 году, снизилась до 0, 001 процента. Ученые ожидали подобного уменьшения вероятности столкновения. Они говорят, что так бывает очень часто: сначала они обнаруживают объект в космосе, когда он еще очень далеко, поэтому определить его точную траекторию сразу бывает трудно. По прошествии времени и дополнительных наблюдений эта вероятность всегда падает.

На этот раз нормальному наблюдению мешало не только расстояние, да и Луна, который своим светом портил данные телескопов. К счастью, сейчас он почти невидим на небе, поэтому у ученых несколько дней, чтобы проводить анализ.

Итак, как говорит ЕКА, вероятность снизилась до 0, 001 процента, а это значит, что уровень угрозы по Туринской шкале опасности столкновения теперь равен нулю. На прошлой неделе он достиг третьего уровня из 10 возможных.

Что мы знаем об астероиде: