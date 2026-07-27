Мы наконец-то знаем, когда Apple выпустит свои первые очки с искусственным интеллектом

Apple готовится к масштабной презентации своих первых очков с поддержкой искусственного интеллекта. Компания планирует показать новинку на конференции WWDC27 в июне следующего года, а продажи запустит уже в конце 2027 года. Это событие откроет новый этап развития экосистемы бренда.

Борьба за конфиденциальность

Разработчики из Купертино активно создают устройство под кодовым именем N50. Хотя сначала инженеры ориентировались на релиз в конце 2026 или начале 2027 года, впоследствии они перенесли сроки. Главной причиной задержки стало стремление команды тщательно проработать вопрос о конфиденциальности, чтобы не повторить репутационных ошибок конкурентов, пишет Bloomberg .

Meta заслуживает признания за создание первой коммерчески успешной категории разумных очков, но ее длительная репутация относительно незащищенности конфиденциальности стала обузой для рынка.

– прокомментировал аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Именно поэтому Apple ищет способы сделать гаджет максимально безопасным для окружающих. Среди вариантов, обсуждаемых руководителями, есть даже полный отказ от камер . Другим решением может стать программное ограничение: камеры будут работать исключительно для искусственного интеллекта, например, для распознавания объектов или локаций вокруг пользователя, но не разрешают записывать видео или делать фотографии. Такой подход напоминает функцию визуального интеллекта, уже внедренную в iPhone.

Технические особенности и дизайн

Несмотря на отсутствие встроенных дисплеев , разумные очки предложат пользователям широкий набор функций. Гаджет получит микрофоны и динамики, позволяющие общаться с Siri, слушать музыку и принимать телефонные звонки без наушников AirPods.

Компания также работает над уникальным дизайном и планирует выпустить несколько стильных вариантов премиальных материалов, чтобы выделить продукт на фоне аналогов.

Большое внимание уделяется защите данных. Apple планирует использовать обработку информации непосредственно на устройстве и отказаться от функций распознавания лиц . Также компания не собирается использовать записи пользователей для обучения своим моделям искусственного интеллекта, что должно укрепить доверие аудитории.

Ранний анонс на конференции для разработчиков свидетельствует о том, что Apple хочет дать посторонним авторам программ время на создание уникального софта. Это позволит очкам не ограничиваться только стандартными функциями, а сразу интегрировать возможности многих других сервисов. Такой подход компания уже демонстрировала при запуске шлема Vision Pro, когда программное обеспечение было презентовано за много месяцев до появления устройства в магазинах.

Параллельно с очками Apple готовит обновление других линеек: в 2026 году мир увидят Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновленную версию операционной системы iOS 26.6.