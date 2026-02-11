Электричество из ветра в рюкзаке: представлен портативный ветрогенератор для путешественников

Компания Aurea Technologies представила на выставке CES 2026 крайне интересный гаджет - Shine Turbine 2.0. Это компактный ветрогенератор, способный обеспечить энергией весь лагерь во время отдыха на природе.

Устройство размером с большую бутылку легко помещается в обычный рюкзак и работает независимо от солнечного света, превращая силу ветра в заряд для смартфонов, ноутбуков и другой техники, рассказывает SlashGear.

Как работает этот карманный ветрогенератор и на что он способен?

Shine 2.0 весит около 1,36 килограмма, что делает его удобным спутником для длительных путешествий вдали от цивилизации. Конструкция устройства продумана до мелочей: внутри корпуса спрятана мачта, колышки и растяжки для установки.

Процесс монтажа достаточно прост – после закрепления на земле турбина самостоятельно разворачивается по ветру для максимальной эффективности.

Чем интересен Shine 2.0?

Устройство имеет встроенный аккумулятор емкостью 12 000 мАч и один порт USB-C с выходной мощностью 75 Вт, что позволяет быстро заряжать большинство современных девайсов. При необходимости можно докупить адаптер для подключения к большим зарядным станциям.



Shine 2.0 это генератор и павербанк в одном гаджете / Фото Aurea Technologies

Скорость зарядки напрямую зависит от силы ветра. При мощных порывах до 45 километров в час смартфон можно полностью зарядить всего за 17 минут, а ноутбук – менее чем за два часа.

Если же будет дуть только легкий бриз со скоростью около 13 километров в час, процесс продлится значительно дольше: до 12 часов для телефона и до 75 часов для лэптопа.

Главное преимущество Shine 2.0 над солнечными панелями заключается в том, что он работает круглосуточно, накапливая энергию во внутренней батарее даже ночью. Корпус защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Хотя в полный штиль устройство будет малополезным, разработчики отмечают, что в большинстве мест движение воздуха достаточное для генерации электричества. Сейчас гаджет доступен для предварительного заказа на платформе Indiegogo.