Siri на базе ИИ задерживается в ЕС – Apple может заставить пользователей ждать

Apple уже выпустила iOS 27, но одна из главных новых возможностей системы до сих пор недоступна европейским пользователям. Причина связана не только с техническими сложностями.

Одной из ключевых новинок iOS 27 и iPadOS 27 стала обновленная Siri с возможностями искусственного интеллекта. Однако пользователи в Европейском Союзе пока не могут воспользоваться этой функцией, хотя Apple выпустила новые операционные системы еще в прошлом месяце. Об этом пишет GSMarena.

Почему Siri с ИИ до сих пор недоступна в ЕС?

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, которого считают надежным источником информации об Apple, скорого запуска Siri AI в ЕС ожидать не стоит. Он утверждает, что компания не планирует делать эту функцию доступной в регионе в ближайшее время.

Причина этой ситуации связана с регуляторными требованиями Европейского Союза. Apple уже неоднократно сталкивалась с необходимостью адаптировать свои продукты и сервисы к европейскому законодательству, а запуск новых ИИ-функций также происходит с учетом этих ограничений.

Apple может использовать недовольство пользователей

Самая интересная часть сообщения Гурмана касается возможной стратегии Apple в отношении ЕС.

По его информации, компания может рассматривать отсутствие Siri AI в Европе как способ заставить собственных пользователей оказывать давление на европейских регуляторов. Речь идет о том, чтобы недовольные покупатели требовали от ЕС пересмотреть подход к регулированию технологических компаний.

Таким образом, Apple потенциально может рассчитывать на своеобразную цепочку: пользователи покупают устройства, но не получают одну из главных рекламируемых функций, после чего начинают требовать изменений от европейских властей.

Впрочем, эта информация остается на уровне сообщения источника, а Apple официально не подтверждала такую стратегию. Если компания действительно использует отсутствие функции как рычаг в споре с европейскими регуляторами, это может стать довольно необычным подходом к решению проблемы.

Когда Siri AI все же может появиться в Европе?

Для прогнозирования сроков запуска Гурман предлагает обратить внимание на предыдущий опыт Apple с функциями Apple Intelligence.

Первые возможности Apple Intelligence стали доступны за пределами Европейского Союза в октябре 2024 года. Европейским пользователям они начали поступать только в марте 2025 года.

Таким образом, тогда задержка составила примерно пять месяцев. По оценке Гурмана, примерно такой же срок можно считать наилучшим возможным сценарием для Siri AI. То есть даже при благоприятных условиях европейским пользователям, вероятно, придется ждать несколько месяцев после запуска функции в других регионах.

Однако журналист не исключает гораздо худшего варианта. По его прогнозу, задержка с Siri AI в Европейском Союзе может оказаться "значительно более длительной".

Точную дату запуска Apple пока не называет.

Для владельцев iPhone и iPad в ЕС это означает, что обновление до iOS 27 и iPadOS 27 само по себе не гарантирует доступа ко всем возможностям новой Siri. Пользователям придется ждать отдельного решения Apple в отношении европейского рынка.

Почему это важно для Apple? Ситуация с Siri AI демонстрирует проблему, с которой Apple уже сталкивается на европейском рынке. Компания стремится одновременно развивать собственные ИИ-функции и соблюдать требования Европейского Союза.

Для Apple это особенно важно на фоне того, что искусственный интеллект стал одним из ключевых направлений развития смартфонов и планшетов. Если пользователи в других регионах получают новые возможности Siri раньше, европейские покупатели могут чувствовать, что получают неполную версию продукта.

Пока Apple не объявила официальных сроков запуска Siri AI в ЕС. Поэтому пятимесячная задержка, основанная на опыте Apple Intelligence, является лишь ориентиром, а не гарантированной датой. В лучшем случае европейский запуск может состояться через несколько месяцев после других регионов. В худшем – пользователям придется ждать значительно дольше.