Не ждите сокращения рабочего дня из-за ИИ: Сэм Альтман дает нам неутешительный прогноз

Обещания о беззаботном досуге и короткой рабочей неделе благодаря искусственному интеллекту могут так и остаться утопией. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман убежден, что, несмотря на технологический прогресс, человечество будет работать еще интенсивнее, чем раньше.

Миф о цифровом досуге

Во время своего появления в подкасте Relentless Сэм Альтман поделился довольно трезвым взглядом на будущее труда. Несмотря на то, что он сам объявил о наступлении сингулярности, миллиардер считает, что искусственный интеллект не принесет людям долгожданного сокращения рабочего времени, пишет Futurism.

Как-то так получается, что мы никогда не получаем обещанную четырехчасовую рабочую неделю в массовом масштабе, хотя технологии обещают людям меньше работать и иметь больше досуга,

– прокомментировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Эти слова отражают значительное смещение нарратива среди лидеров технологической отрасли. Если раньше они утверждали, что модели ИИ возьмут на себя всю рутинную работу, позволяя людям заниматься творчеством, то теперь риторика изменилась.

Современный подход состоит в том, что технологии просто "предоставят возможности делать больше". На практике это означает интенсификацию рабочих ролей, что приводит к массовому профессиональному выгоранию среди работников.

Почему мы будем работать еще больше

Альтман считает, что люди по своей природе подвержены постоянной деятельности. По его мнению, даже в мире, где будет царить суперинтеллект, мы найдем способ скачать себя делами до самого вечера.

Я думаю, что мы все будем гораздо занятее, чем мы думали, в мире после появления суперинтеллекта. Мы все равно будем на это жаловаться, но тайно мы будем счастливы,

– добавил Сэм Альтман.

В то же время, реальность выглядит менее привлекательной. Кроме выгорания работники сталкиваются с постоянной угрозой увольнений, поскольку бизнес-лидеры стремятся заменить часть персонала алгоритмами. Психиатры уже фиксируют разрушительное психологическое влияние этих процессов на людей. Остающиеся на должностях часто вынуждены выполнять обязанности своих бывших коллег, что лишь усиливает нагрузку.

Пока политики, например американский сенатор Берни Сандерс, продолжают выступать за внедрение четырехдневной рабочей недели с помощью ИИ, технологические гиганты, похоже, окончательно отказались от этой идеи. Утверждение о том, что рост нагрузки сделает нас счастливым, выглядит противоречиво на фоне того, что действия Альтмана уже повлияли на дестабилизацию рынка труда и ускорение инфляции.