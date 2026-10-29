В SK Hynix сообщили, когда закончится дефицит оперативной памяти

Южнокорейская компания SK Hynix ожидает, что спрос на микросхемы памяти будет превышать производственные возможности как минимум до 2030 года. В связи с развитием ИИ-центров обработки данных оперативная память и накопители для потребительской техники могут продолжать дорожать.

SK Hynix, один из крупнейших мировых производителей микросхем памяти, в квартальном отчете от 28 октября прогнозирует, что спрос на память будет превышать производственные мощности до конца десятилетия. Об этом пишет PCworld.

Почему дефицит памяти продлится до 2030 года?

Главной причиной остается стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. Дата-центрам, которые обучают и запускают модели ИИ, требуются большие объемы памяти. В дальнейшем спрос может вырасти еще больше из-за распространения ИИ в других отраслях, в частности в робототехнике и автономном транспорте.

Быстро нарастить производство сложно. Строительство новых предприятий по производству полупроводников и выход на необходимые объемы выпуска занимают как минимум несколько лет. В то же время изготовление современных микросхем памяти становится все более сложным с технологической точки зрения.

SK Hynix уже заключила долгосрочные соглашения о поставках, которые охватывают более половины запланированных производственных мощностей компании на 2027 и 2028 годы.

Ранее в этом году производитель также объявил об инвестициях в размере 13 миллиардов долларов в большой производственный комплекс. Однако предприятие должно заработать только в 2030 году, поэтому оно не сможет быстро компенсировать текущий дефицит.

Другой большой производитель памяти, Samsung, также ожидает, что дефицит продлится как минимум до 2028 года. Это свидетельствует о том, что проблема охватывает весь рынок и не ограничивается одним поставщиком.

Как дефицит повлияет на цены на компьютеры и смартфоны?

У производителей памяти есть финансовые стимулы направлять ресурсы на корпоративные продукты для ИИ-серверов. Такие решения пользуются высоким спросом, поэтому выпуск потребительских модулей оперативной памяти и накопителей может стагнировать или сокращаться.

Для обычных покупателей это означает риск дальнейшего роста цен и ограниченной доступности комплектующих. Дефицит может затронуть различные категории устройств, в частности смартфоны, ноутбуки, видеокарты и умную бытовую технику.

Насколько сильно подорожают конкретные устройства, будет зависеть от объемов поставок, производственных затрат и ценовых решений компаний. Однако прогноз SK Hynix указывает, что рынок памяти пока не ожидает быстрого возвращения к стабильному балансу между спросом и предложением.