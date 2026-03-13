Скифская могила в Украине скрывала древний "токсичный" секрет

Археологические раскопки на правом берегу Днепра принесли неожиданное открытие, которое заставляет пересмотреть представления о быте и ритуалах древних кочевников. В женском захоронении позднескифской культуры исследователи обнаружили вещество насыщенного красного цвета.

Благодаря современному лабораторному анализу удалось установить истинную природу этого минерала. Он оказался смертельно опасным для человека, пишет Live Science.

Что нашли в скифской могиле?

Некрополь Красный Маяк, расположен в Херсонской области, является частью большого археологического комплекса, принадлежавшего поздним скифам. Эта культура развивалась на южных территориях Украины в период со второго века до нашей эры до середины третьего века нашей эры.



Здесь нашли могилы / Изображение Елены Дзнеладзе и других авторов

Памятник исследуют уже много десятилетий, начиная с первых раскопок Александра Бодянского в 1975 году. За все время археологи открыли 177 могил, но особое внимание привлекло захоронение под номером 155.

Это сооружение имеет форму катакомбы с входной ямой размером 1,45 на 1,1 метра, которая ведет к прямоугольной камере с закругленными углами. Планировка всей структуры напоминает букву "L". Внутри нашли останки двух женщин, которых похоронили не одновременно.

Первой в склепе почила женщина в возрасте 35 – 45 лет. Позже вход в камеру, закрыт небольшим камнем, снова открыли, чтобы поместить туда тело младшей женщины, которой было от 18 до 20 лет.



План могилы, фото тел и находок / Изображение Елены Дзнеладзе и других авторов

Именно возле черепа и грудной клетки старшей женщины археологи заметили три комка интенсивно-красного пигмента. Хотя подобные находки случались в этом некрополе с 2011 года, ранее их обычно идентифицировали визуально как охру или реальгар.

Однако команда украинских и польских ученых решила провести тщательный анализ вещества с помощью цифрового микроскопа, сканирующей электронной микроскопии (SEM-EDS) и рентгеновской дифракции.



Таинственное вещество, найдено в могиле / Фото А. Курзавской

Результаты оказались сенсационными: пигмент оказался киноварью – минеральной формой сульфида ртути. Это первое научное подтверждение использования этого минерала поздними скифами. Анализ показал, что вещество состоит из мелких частиц с острыми краями диаметром до 20 микрометров, которые покрывают тонким слоем осадок из кварца, микроклина и кальцита.

Киноварь является чрезвычайно токсичным веществом. В давние времена постоянный контакт с ним вызывал отравление ртутью, что приводило к тремору, проблем с дыханием и даже смерти, особенно если минерал нагревали.

Однако скифы, вероятно, не осознавали этой угрозы. Ученые предполагают, что пигмент мог иметь несколько функций:

Во-первых, его могли использовать как косметическое средство – своеобразные румяна, подчеркивающие статус женщины.

Во-вторых, киноварь могла играть ритуальную роль, символизируя жизнь или обеспечивая магическую защиту умершим.



Могила двух женщин, похороненных в разное время / Фото B. Polit

Еще одна интересная гипотеза касается бактерицидных свойств сульфида ртути. Поскольку скифские крипты могли использоваться в течение 50 лет, периодически открываясь для новых захоронений, токсичный минерал мог служить средством для замедления разложения тел и очистки пространства от бактерий.

То, что киноварь находят исключительно в женских могилах, подкрепляет версию о ее принадлежности к специфическому набору женских вещей, куда также входили бусы, серьги из медного сплава и специальные сундучки для хранения красок.



Находки, сделанные в могилах / Изображения Елены Дзнеладзе и других авторов

Происхождение этого минерала остается предметом дальнейших исследований. Хотя залежи киновари существуют в южной и восточной частях Украины, ученым еще предстоит установить, были ли они источником сырья для жителей Красного Маяка.

Это открытие, результаты которого обнародовали в журнале Antiquity, который принадлежит к Cambridge University Press, подчеркивает важность лабораторных методов в археологии, ведь без них много уникальных фактов о жизни древних народов оставались бы лишь предположениями.