Apple якобы создает гигантский планшет, который будет складываться вдвое

Складной iPad от Apple, если такой получится, будет иметь размер двух обычных планшетов в полностью раскрытом состоянии. При этом он якобы не будет иметь видимой складки.

Что об этом известно

Стоит напомнить, что раньше мы много слышали о складном iPhone, однако в какой-то момент его якобы отменили именно из-за того, что компания не может избавиться от складки на экране, которая остается видимой после разложения смартфона. Последнее, что появлялось на эту тему в сети, свидетельствовало о существовании нескольких прототипов iPhone с гибкими экранами, но подтверждений будущего релиза до сих пор нет. Новые слухи говорят, что гигантский планшет складки не будет иметь. Поэтому или эта информация ошибочна, или компании удалось устранить проблему и мы рано или поздно увидим оба устройства, пишет 24 Канал.

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Как сообщил Марк Гурман в традиционном отчете Power On на этих выходных, Apple разрабатывает сложное устройство с дисплеем, что раскрывается до почти 20 дюймов (экран размером 50 сантиметров по диагонали). По словам Гурмана, это будет "что-то вроде гигантского iPad, раскладывающегося до размера двух стоящих рядом iPad Pro, ", с элементами функциональности как iPad, так и MacBook.

Судя по всему, им можно будет пользоваться как полностью раскрыв, так и под углом, чтобы установить его на столе, как ноутбук. В таком случае нижняя панель будет превращаться в сенсорную клавиатуру.

По словам инсайдера, Apple достигла прогресса со своим складным iPad, причем прототипы компании таки имеют почти незаметную складку.

Стоит отметить, что еще ни одной компании не удавалось избежать складок на экране складных устройств. Это стало одной из причин, почему этот формфактор не достиг той популярности, на которую рассчитывали производители. Хотя такие компании, как Samsung уже много лет выпускают складные смартфоны, они не приблизились к привычным нам моноблокам. Поэтому будет весьма интересно увидеть, что с этим сделает Apple.

Как сообщается, компания планирует выпустить устройство где-то в 2028 году. Но точных сроков, конечно же, сейчас никто назвать не сможет. Вероятно, все это время, оставшееся, компания потратит на то, чтобы убрать складку полностью, ведь она еще не полностью исчезла.