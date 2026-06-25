Apple приблизилась к выпуску складного iPhone – главная проблема, по-видимому, уже решена

После многих лет слухов и многочисленных утечек Apple, похоже, приблизилась к заключительному этапу подготовки своего первого складного смартфона. Новые данные свидетельствуют о том, что компании удалось устранить одну из самых сложных технических проблем.

Первый складной смартфон Apple может поступить в серийное производство уже в конце июля 2026 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на источники в отрасли. Если информация подтвердится, компания сохранит график запуска устройства в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Об этом пишет Digitaltrends.

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Готова ли Apple наконец выпустить складной iPhone?

В течение последних месяцев вокруг проекта возникали сомнения относительно сроков выхода. Причиной стали сообщения о технических трудностях с шарниром – одним из важнейших компонентов любого складного смартфона. Именно надежность этого механизма часто становится слабым местом первых поколений подобных устройств.

По информации The Elec, во время испытаний механизма складывания, которые предусматривали миллионы циклов открытия и закрытия, инженеры обнаружили нежелательный шум в работе шарнира.

Кроме того, производственные допуски отдельных деталей оказались шире, чем ожидала Apple. Из-за этого уровень брака при сборке превышал внутренние стандарты компании. Источник из Тайваня, знакомый с цепочкой поставок, утверждает, что большинство этих проблем уже удалось устранить. Именно это позволило Apple вернуться к первоначальному графику производства и подготовки к запуску.

Споры вокруг даты выхода

Информация о сроках релиза неоднократно менялась. В марте журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что складной iPhone вряд ли выйдет одновременно с моделями iPhone 18 Pro осенью 2026 года.

Впрочем, через несколько недель он изменил свою оценку. По его словам, проект вновь вернулся к сентябрьскому окну запуска, хотя тогда производство ещё не перешло в полномасштабную фазу. Новый отчет The Elec фактически подтверждает последнюю версию событий и свидетельствует о том, что Apple удалось справиться с основными техническими трудностями.

Что известно о характеристиках устройства?

Согласно многочисленным утечкам, первый складной смартфон Apple получит основной гибкий OLED-дисплей диагональю 7,8 дюйма, произведенный Samsung Display.

Сообщается, что в экране будет использоваться технология интегрированного цветного фильтра. В отличие от традиционных конструкций, отдельный слой цветного фильтра не применяется, что позволяет сделать дисплей более тонким. На внешней стороне устройства якобы разместят дополнительный экран диагональю 5,5 дюйма для быстрого доступа к уведомлениям, виджетам и другим функциям без необходимости раскрывать смартфон.

Ожидается также использование нового процессора Apple A20 и модема C2 собственной разработки. Основная камера, по слухам, будет состоять из двух модулей. Еще одной неожиданной деталью может стать отказ от системы Face ID. Вместо неё Apple якобы планирует использовать кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Возможное название и цена

Аналитики и инсайдеры предполагают, что Apple может позиционировать новинку как отдельную премиальную категорию устройств. Именно поэтому среди возможных названий чаще всего упоминается iPhone Ultra. Цена такого смартфона, по предварительным оценкам, составит около 2000 долларов. Это сделает его одним из самых дорогих массовых смартфонов в истории компании.

Впрочем, Apple традиционно не комментирует утечки о будущих продуктах, поэтому окончательные характеристики, название и стоимость могут отличаться от нынешних прогнозов.

Почему Apple не спешила с выпуском складного смартфона?

В отличие от многих конкурентов, которые вышли на рынок складных устройств ещё несколько лет назад, Apple выбрала гораздо более осторожный подход. Компания годами тестировала различные конструкции и откладывала запуск до тех пор, пока не была уверена в надёжности ключевых компонентов.

Такая стратегия может оказаться оправданной. Первые поколения складных смартфонов других производителей нередко сталкивались с жалобами на долговечность экранов, шарниров и механизмов складывания. Если Apple действительно удалось устранить проблемы ещё до начала продаж, компания может избежать части трудностей, которые преследовали пионеров этого сегмента.