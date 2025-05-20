Сколько электроэнергии на самом деле потребляет искусственный интеллект и как он влияет на экологию

Искусственный интеллект уже давно считается "прожорливым" в плане энергопотребления, хотя точные цифры этого влияния знают далеко не все. Несмотря на это, утверждение, что ИИ вредит окружающей среде, все чаще звучит в медиа и во время споров в соцсетях. Но какова же ситуация на самом деле?

Стоит начать с того, что сегодняшняя ИИ-индустрия - это еще очень молодая отрасль, рассказывает 24 Канал. Хотя большие языковые модели (LLM) начали активно развиваться еще в 2010-х, именно конец 2022 года – с появлением генеративного ИИ для потребителей – стал настоящим взрывом. За считанные годы ИИ превратился в главного игрока в глобальных затратах на технологии.

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Например, в 2024 году на AI-проекты пришлось 45% всех венчурных инвестиций в сфере технологий в США – для сравнения, в 2022 году эта доля была лишь 9%.

По прогнозам McKinsey, расходы на инфраструктуру для ИИ к 2030 году могут достичь 6,7 триллиона долларов – в разы больше, чем 450 миллиардов долларов в 2022-м.

Впрочем, из-за стремительного роста исследования экологического влияния ИИ остаются фрагментарными. Масштабы проблемы только начинают вырисовываться, и MIT Technology Review попытался собрать более целостную картину.

В новом отчете они опросили два десятка исследователей, занимающихся экологией ИИ, проанализировали сотни страниц технической документации и задали вопросы разработчикам языковых моделей.

По словам авторов, общественное представление об энергопотреблении ИИ является неточным и требует серьезного уточнения. Поэтому они решили начать с самого простого – подсчитать, сколько энергии тратится на один запрос к LLM.

Так сколько энергии потребляет ИИ

Оказалось, что размер модели напрямую влияет на потребление электроэнергии. Например, Meta Llama 3.1 8B использует примерно 57 джоулей на ответ, или 114 с учетом охлаждения и других дополнительных расходов. А вот большие модели потребляют уже 3353 джоулей (или 6706 с поправкой), что эквивалентно восьми секундам работы микроволновки.

Генераторы изображений, например Stable Diffusion 3 Medium, используют в среднем 1141 джоуль (или 2282) на создание изображения размером 1024×1024 пикселя. Удвоение разрешения – и потребление сразу прыгает до 4402 джоулей.

Больше всего энергии требует генерация видео. По старой версии Code Carbon (видео 8fps) расход составлял 109 000 джоулей на пятисекундный ролик. В более новой версии эта цифра выросла до 3,4 миллиона джоулей – столько нужно, чтобы микроволновая печь работала более часа.

Насколько это масштабно

На первый взгляд, несколько секунд работы микроволновки – это мелочь. Но когда такие запросы поступают миллионами ежедневно, а модели становятся все больше, эффект на глобальное энергопотребление может быть очень ощутимым.

Поэтому с сегодняшнего дня, или несколько запросов в ChatGPT, или разогретый обед в офисной микроволновке – выбор за вами.

MIT Technology Review также обращает внимание на общие тенденции в энергетике. С 2005 по 2017 год потребление электроэнергии американскими дата-центрами почти не менялось, но уже в 2023 году – первом полноценном году "массового" AI – оно удвоилось.

По состоянию на 2024 год 4,4% всей энергии в США расходуется именно на дата-центры. Более того, их углеродный след – то есть количество выбросов парниковых газов на единицу потребленной энергии – на 48% выше среднего показателя по стране.

Все очень серьезно

Авторы отчета отмечают, что не все дата-центры одинаково вредны для окружающей среды. Например, при условии полного перехода на солнечную энергию проблема стала бы значительно меньше. Однако реальность такова, что большинство энергии, которой питаются дата-центры, происходит из ископаемого топлива.

Особое внимание уделили примеру xAI – компании Илона Маска, которая строит дата-центр в США под Мемфисом. Вместо ожидаемого подключения к гражданской электросети, там установили 35 генераторов, работающих на метане питая суперкомпьютер Colosus, который потребляет энергии, как небольшой город.

Пока крупные разработчики не начнут прозрачно отчитываться о влиянии своих моделей на климат – в частности через инициативы вроде AI Energy Score – общество будет оставаться в темноте. И без структурных изменений в подходах к энергопотреблению и инфраструктуре, ситуация будет только ухудшаться. При нынешних темпах, это может быть только начало масштабного экологического кризиса, который вызовет искусственный интеллект.