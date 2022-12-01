Количество пользователей 5G почти достигло миллиарда: где покрытие лучше всего

Технология 5G скоро достигнет важной вехи. Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщает в своем последнем отчете, что к концу года по всему миру будет подключен 1 миллиард беспроводных абонентов.

Конечно, 5G очень далеко до показателей распространения 4G. Последняя технология за два года выросла до 5 миллиардов пользователей, но уже к концу 2022 года она достигнет пика своего роста. Новым стандартом подключения станет именно 5G. Однако в этом есть и плохие новости: придется больше платить.

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О чем говорит отчет

В Северной Америке, где операторы заявляют о верховенстве 5G за последние три года, около 35 процентов абонентов мобильной связи будут на 5G в конце 2022 года. При этом уровень охвата называют целых 80% населения.

Вероятно, такая разница в охвате и фактических пользователях возникла из-за того, что до сих пор не все имеют смартфоны с 5G.

Вместе с тем Ericsson приводит ощутимый минус – цену. Операторы взимают надбавку за высокие скорости, и это, вероятно, не изменится в ближайшее время. Компания видит эту тенденцию по всему миру.

Отчет указывает преимущественно на Западную Европу, где обычно можно увидеть беспроводные планы, разделенные на разные уровни скорости. Но это не единичная практика. Приблизительно 25 процентов операторов прибавляют около 40 процентов к цене тарифного плана за 5G.

Где больше всего

Согласно исследованию, 5G является наиболее быстрорастущей технологией мобильной связи, чему способствуют такие факторы, как своевременный выход 5G-устройств у большого количества производителей, более стремительное снижение цены на такие гаджеты, чем это было с 4G-аппаратами, и масштабное развертывание сетей пятого поколения в Китае. Эксперты отмечают, что количество 5G-абонентов достигло одного миллиарда на два года быстрее, чем это произошло с технологией 4G после ее запуска в свое время.

К концу ноября 2022 года около 230 телекоммуникационных компаний развернули 5G-сети. Анонсированы или уже находятся в коммерческой эксплуатации более 700 моделей смартфонов с поддержкой новых сетей.