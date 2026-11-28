Количество серверов в дата-центре может варьироваться от нескольких сотен до миллионов. Все зависит от масштаба объекта, его назначения, площади и энергетической инфраструктуры.

Центры обработки данных существуют с 1940-х годов, хотя современные объекты существенно отличаются от первых вычислительных центров. Сегодня это специализированные комплексы с тысячами серверов, системами охлаждения, резервного питания и сетевым оборудованием. Об этом пишет BGR.

От небольших центров до гипермасштабных комплексов

Количество серверов зависит прежде всего от назначения объекта. Например, небольшой микродата-центр может содержать примерно 140 серверов. Корпоративные центры, которые компании строят для собственных нужд, обычно насчитывают от 500 до 5000 устройств.

Более крупные объекты работают в других масштабах. Центры обработки данных с колокацией, где компании арендуют место для собственного оборудования, могут содержать от 1000 до 100 000 серверов. Облачные центры обработки данных обычно обслуживают десятки тысяч серверов, тогда как гипермасштабные комплексы могут насчитывать миллион и более устройств. По отдельным оценкам, крупнейшие объекты потенциально способны вместить более 6 миллионов серверов.

Какие дата-центры имеют наибольшее количество серверов?

Один из примеров масштабного объекта – дата-центр China Mobile во Внутренней Монголии, известный как Inner Mongolia Information Park. Его общая площадь составляет примерно 10,7 миллиона квадратных футов, или около 994 тысяч квадратных метров.

Во время строительства в 2012 году China Mobile сообщала, что комплекс способен обслуживать 9000 серверных стоек и 100 000 серверов. Впоследствии объект был расширен, поэтому эти показатели не отражают его текущую вместимость. По оценкам DataCentre Magazine, это один из крупнейших дата-центров в мире.

В то же время компании не спешат раскрывать точное количество серверов в своих комплексах. Эти данные могут считаться коммерческой информацией. Поэтому исследователи часто используют косвенные показатели: площадь зданий, энергетическую мощность объекта или количество серверных стоек.

Почему площадь здания не показывает точное количество серверов?

Даже зная общую площадь дата-центра, сложно определить, сколько оборудования он может вместить. Не все пространство предназначено для серверов. По некоторым отраслевым оценкам, непосредственно серверные помещения занимают примерно 65 % площади. Остальная часть необходима для систем охлаждения, электропитания, кабельной инфраструктуры, технического обслуживания и работы персонала.

Еще один способ оценить вместимость – посчитать серверные стойки. Обычно одна стойка имеет от 42 до 52 единиц высоты, которые обозначаются как U. Серверы также различаются по размерам: компактные модели занимают 1U, тогда как более мощное оборудование может потребовать 6U.

Например, в стойку на 42U можно установить 42 компактных сервера высотой 1U или всего семь устройств по 6U. Более массивные модели обычно требуют больше места, но могут обладать лучшими возможностями для охлаждения мощных компонентов.

Именно поэтому два дата-центра одинаковой площади могут существенно различаться по количеству серверов. Важны не только размеры здания, но и тип оборудования, плотность его размещения, доступная электроэнергия и возможности охлаждения.