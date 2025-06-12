Сэм Альтман рассказал, чего стоит компании и планете каждый ваш запрос к ChatGPT

Средний запрос в ChatGPT требует не только электроэнергии, но и воды – хоть и в совсем незначительном объеме. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, рассказал, какие ресурсы потребляет ИИ-модель во время работы, сколько, а также оценил потенциальные расходы в будущем.

Сколько стоит запрос в ChatGPT

В своем блоге под названием "Кроткая сингулярность" Сэм Альтман предоставил ориентировочные цифры расходов, не объясняя, правда, методологию расчетов. По словам Альтмана, один среднестатистический запрос к ChatGPT использует примерно 0,000085 галлона воды – это примерно одна пятнадцатая чайной ложки, сообщает 24 Канал.

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Относительно энергопотребления, то каждый запрос требует около 0,34 ватт-часа. Этот объем сравнивается с тем, сколько электроэнергии потребляет духовка за чуть более секунды или энергосберегающая лампочка за несколько минут.

Альтман подчеркнул, что с усовершенствованием технологий и масштабированием ИИ, стоимость пользования постепенно будет сводиться к цене электроэнергии, необходимой для вычислений. При этом он признает, что полного представления о точных затратах пока нет.

Экологические беспокойства растут

С ростом популярности ИИ-технологий увеличивается и тревога относительно их влияния на окружающую среду. Хотя оценки Альтмана свидетельствуют о минимальных затратах на каждый запрос, некоторые эксперты считают их заниженными. Они указывают на отсутствие прозрачной методологии вычислений и предполагают, что реальные расходы могут быть выше, особенно учитывая масштабы использования таких систем.

Стоит отметить:

Последние данные, раскрыты в феврале 2025 года самой компанией OpenAI, свидетельствуют, что ChatGPT имеет 400 миллионов активных пользователей еженедельно.

Неизвестно, сколько сообщений они пишут, но в декабре 2024 года, когда количество пользователей составляло 300 миллионов, компания сообщала о 1 миллиарде запросов в день.

Поэтому, хотя отдельный запрос и потребляет одну пятнадцатую чайной ложки воды, миллиард таких запросов оборачивается 333 333 литрами воды, если учесть, что в одной чайной ложке содержится примерно 5 миллилитров воды.

Искусственный интеллект все больше интегрируется в продукты и услуги компаний в различных отраслях. Это стимулирует как технологический прогресс, так и общественные дискуссии по этичности и экологической ответственности.