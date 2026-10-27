Илон Маск и NASA разошлись во мнениях: данные о полетах Starship к Луне не совпадают

Консультативная комиссия NASA по безопасности назвала количество полетов Starship, необходимых для посадки на Луну в рамках миссии Artemis 4. Илон Маск сразу же заявил, что эта цифра завышена в несколько раз.

Почему кораблю требуется несколько запусков?

На квартальном заседании Консультативной комиссии по безопасности аэронавтики NASA (ASAP) бывший астронавт Чарли Прекур рассказал о нерешенных вопросах, связанных с посадочными системами Human Landing System (HLS). Их разрабатывают два частных подрядчика агентства: Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, пишет Gizmodo.

Starship HLS нуждается в орбитальном хранилище топлива на низкой околоземной орбите, что еще никто не испытывал. Там будет храниться криогенное топливо для посадочного модуля. Но хранилище придется регулярно пополнять, так как летучее топливо постепенно утекает в космос.

Нам нужно внимательно следить за многочисленными необходимыми заправками посадочного модуля. Думаю, последняя оценка составляет около 22 полетов,

– прокомментировал бывший астронавт NASA Чарли Прекур, член Консультативной комиссии по безопасности аэронавтики NASA.

Старший редактор космического направления Ars Technica Эрик Бергер написал об этих словах в соцсети X, принадлежащей Маску. Основатель SpaceX отреагировал почти сразу.

Это завышенная цифра. Фактическое количество составит где-то 6–8,

– заявил Илон Маск.

Кому верить

Gizmodo отмечает, что мнения здесь могут разойтись. Прекур совершил четыре полета на шаттлах, говорит на трех языках и в 1995 году участвовал в первой стыковке шаттла с российской станцией "Мир". После карьеры астронавта он много лет работает в сфере безопасности в авиации и космосе, а в ASAP занимается безопасностью будущих миссий Artemis и пилотируемых полетов. Маск же упоминается в издании потому, что он много раз давал неточные прогнозы относительно своих продуктов, в частности беспилотных автомобилей Tesla.

К тому же цифра Прекура лишь немного превышает предыдущие оценки. Бывший администратор NASA Майкл Гриффин в прошлом году сообщил Комитету Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, что необходимое количество танкерных полетов для SpaceX оценивается по-разному – от 10 до 20.

Что дальше с Artemis 4?

Высадка астронавтов на Луну в рамках программы Artemis 4 запланирована на начало 2028 года. Это будет первая пилотируемая миссия на Луну с 1972 года. Пока что неясно, какие скафандры наденут астронавты и какой посадочный модуль доставит их к южному полюсу Луны.

Нынешний руководитель NASA Джаред Айзексман практически не выражает сомнений относительно графика. Однако ASAP намерена официально рекомендовать агентству пересмотреть планы Artemis 4. Прекур пояснил, что комиссия стремится к "более сбалансированному подходу к рискам" в отношении целей миссии и технических систем.

По словам Прекура, NASA должно разработать подробный план испытаний и сбора данных, который будет сочетать наземные и летные испытания. Такой подход, по его мнению, поможет своевременно выявить и устранить риски и в конечном итоге обеспечит успешную пилотируемую посадку и создание постоянной лунной базы.