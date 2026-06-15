SpaceX может зарабатывать более 1 триллиона долларов в год, заявил Илон Маск

Спустя всего несколько дней после выхода на биржу SpaceX оказалась в центре внимания инвесторов. Илон Маск заявил, что уже через несколько лет космическая компания может достичь уровня доходов, который сегодня кажется почти недостижимым.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания может получать более 1 триллиона долларов дохода в год к началу следующего десятилетия. Такую оценку предприниматель опубликовал в соцсети X в ответ на пост финансового обозревателя Джона Эрлихмана. Об этом пишет Reuters.

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Насколько реалистичен прогноз Маска?

"Я буду удивлен, если доход не превысит 1 триллион долларов в 2031 году", — написал Маск.

Заявление прозвучало всего через два дня после исторического выхода SpaceX на фондовый рынок. Во время IPO компанию оценили более чем в 2 триллиона долларов, что автоматически сделало ее одной из самых дорогих корпораций США.

После дебюта на бирже SpaceX вошла в шестерку крупнейших американских компаний по рыночной капитализации.

Успешное размещение акций также укрепило позиции Илона Маска как самого богатого человека мира. По оценкам американских СМИ, он стал первым предпринимателем, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Впрочем, несмотря на колоссальную рыночную оценку, финансовые показатели SpaceX пока значительно уступают крупнейшим технологическим корпорациям, таким как Amazon или Broadcom.

Как сейчас зарабатывает SpaceX?

Основными источниками дохода компании остаются космические запуски, спутниковый интернет Starlink, государственные контракты и проекты для оборонного сектора.

Финансовая отчетность показывает, что в 2025 году выручка SpaceX выросла до 18,67 миллиарда долларов против 14,02 миллиарда долларов годом ранее.

Однако стремительный рост доходов сопровождался убытками. Если в 2024 году компания получила прибыль в размере 791 миллион долларов, то в 2025 году зафиксировала чистый убыток на уровне 4,94 миллиарда долларов. Это объясняется масштабными инвестициями в развитие космической программы Starship, спутниковой группировки Starlink и других долгосрочных проектов.

Аналитики прогнозируют гораздо более скромный рост

Не все на Уолл-стрит разделяют оптимизм Маска относительно будущих доходов компании.

По данным The Wall Street Journal, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что к 2030 году годовая выручка SpaceX превысит 470 миллиардов долларов.

В свою очередь, эксперты Morgan Stanley ожидают показатель на уровне около 330 миллиардов долларов. Даже такие оценки предполагают чрезвычайно быстрый рост бизнеса, однако они все равно остаются значительно ниже озвученного Маском триллиона долларов в год.

Что должно произойти для достижения триллионных доходов?

Чтобы реализовать прогноз своего основателя, SpaceX придется не просто наращивать количество запусков ракет. Ключевую роль могут сыграть несколько стратегических направлений.

Прежде всего речь идет о глобальном масштабировании сети Starlink, которая уже стала одним из крупнейших спутниковых операторов мира. Кроме того, компания делает ставку на многоразовую сверхтяжелую ракету Starship, которая должна существенно снизить стоимость космических перевозок.

В долгосрочной перспективе Маск также связывает будущее компании с колонизацией Марса и развитием космической экономики. Именно эти проекты могут стать основой для финансовых показателей, которые сегодня кажутся фантастическими. Пока же прогнозы аналитиков и самого Маска существенно различаются. Однако даже самые осторожные оценки предполагают, что SpaceX останется одной из самых быстрорастущих компаний мира в течение следующих лет.