Что умеют заметки на iPad: 5 полезных функций

Стандартное приложение Заметки на iPad выглядит простым, но скрывает ряд функций, которые могут существенно ускорить работу. Некоторые из них позволяют автоматизировать рутину и лучше организовать записи.

Приложение Apple Notes на iPad часто воспринимается как базовый инструмент для записей без лишних настроек. Его простота – одно из главных преимуществ, особенно для тех, кто не хочет тратить время на сложные сервисы вроде Evernote или Notion. В то же время за минималистичным интерфейсом скрывается немало полезных возможностей. Об этом пишет BGR.

Как использовать заметки на iPad эффективнее?

Одна из менее очевидных функций – быстрое добавление скриншотов прямо из полноэкранного превью. Вместо того чтобы сохранять снимок, открывать заметку и добавлять его вручную, можно воспользоваться Apple Pencil. Проведя стилусом с нижнего левого угла, открывается предварительный просмотр скриншота. Оттуда его можно сразу вставить в новую или существующую заметку, или сохранить в быструю заметку. Если сделать снимок веб-страницы, есть возможность добавить ее полностью – в виде PDF-файла.

Еще одна удобная возможность – создание напоминаний прямо из заметок благодаря интеграции с Reminders. Заметку можно просто перетащить в список напоминаний, после чего она превратится в задачу со ссылкой на оригинальную запись. Также можно использовать голосовую команду через Siri. В результате при срабатывании напоминания пользователь сразу возвращается к нужной заметки.

Для организации записей пригодится функция "умных" папок. Она позволяет автоматически сортировать заметки по тегам без ручного перемещения. Достаточно добавить к тексту пометку вроде #idea или #project – и запись автоматически появится в соответствующей папке. При необходимости обычную папку можно превратить в умную, а чтобы убрать заметку – достаточно удалить тег.

Еще один способ ускорить работу – использование жестов. На iPad доступны жесты тремя пальцами для копирования, вставки, отмены и повтора действий. Например, "щипок" копирует текст, а обратное движение вставляет его. Также можно быстро открывать две заметки рядом, перетаскивая их в разные окна, или добавлять в заметки ссылки, письма или геолокации простым drag-and-drop.

Як пише Macworld, отдельно стоит упомянуть быстрые заметки. Вызвав их свайпом из нижнего правого угла с помощью Apple Pencil, можно делать записи поверх любого приложения. При этом система автоматически предлагает добавить ссылку на открытый контент – например, страницу в браузере Safari, письмо в почте или место на карте. Это позволяет быстро сохранять контекст без копирования вручную.

В итоге, даже простой на вид инструмент может значительно расширить возможности работы с информацией. Если потратить немного времени на освоение этих функций, Заметки на iPad могут заменить более сложные сервисы и сделать ежедневные задачи быстрее.