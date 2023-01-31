Теперь не только файлообменник: Skype обновил дизайн и функции

Microsoft сообщила о выходе обновленного клиента Skype 8.93 для всех доступных платформ. Обновилась и веб-версия сервиса. Некоторые новые функции доступны только в мобильных вариантах приложения.

Как сообщает 24 Канал, android-версия Skype получила вкладку "Сегодня", которая предлагает новости и различные актуальные тренды – это делает мессенджер несколько похожим на Telegram.

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Новые возможности

Пользователи мобильных клиентов теперь могут добавлять друг друга в контакты с помощью QR-кода, а интерфейс видеозвонков претерпел некоторые изменения. Мобильные и десктопные версии приложения позволяют настраивать Caller ID (идентификатор абонента); в настройках также появилась возможность кастомизировать цвета интерфейса.

Разработчик напомнил о функциях машинного перевода, работающего в режиме реального времени: приложение может озвучивать перевод голосом собеседника или показывать его в виде субтитров. Исправлены также обнаруженные ранее ошибки.

Skype 8.93 доступен на следующих системах:

Windows,

Linux,

macOS,

Android;

iOS;

веб-браузеры.

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Microsoft сейчас активно продвигает корпоративный мессенджер Teams и переводит его на платную основу, но и адресованная рядовым пользователям Skype компания закрывать не планирует – приложение обновляется ежемесячно.