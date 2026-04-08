Следы гигантских динозавров покрывают потолок пещеры на глубине 500 метров под землей

Во время научной экспедиции в отдаленном регионе Франции исследователи наткнулись на необычное явление, скрытое глубоко под земной поверхностью. В труднодоступной системе пещер сохранились свидетельства жизни, существовавшей миллионы лет назад, бросая вызов привычным представлениям об археологических находках.

Почему отпечатки лап оказались над головами исследователей?

Необычную находку зафиксировали в пещере Кастельбук, расположенной в регионе Косс-Межан на юге Франции. Путь к месту, где сохранились следы, оказался чрезвычайно сложным: ученым пришлось преодолевать узкие, извилистые и часто затопленные проходы в течение более 100 метров, чтобы добраться до конечной точки на глубине около 500 метров под землей. Несмотря на то, что глубокие галереи природных подземных полостей являются опасными и труднодоступными, они имеют огромный потенциал для сохранения окаменелостей, что и подтвердило это исследование, пишет Daily Galaxy.

Больше всего исследователей поразило расположение следов – они находятся даже не на стенах, а на потолке пещеры. Это не просто обычные вмятины на поверхности, а так называемые трехмерные контр-отпечатки. Они образовались миллионы лет назад, когда динозавры прошли по мягкому осадку, а созданные ими углубления впоследствии заполнились другими отложениями. Со временем эти породы затвердели, а вследствие эрозии и формирования карстовой пещеры нижние слои исчезли, обнажив заполненные формы, которые теперь выступают из потолка.

Анализ отпечатков показал, что некоторые из них достигают 1,25 метра в длину. Это свидетельствует о том, что их оставили представители титанозавроформных завроподов – группы массивных травоядных динозавров. Такие особи могли превышать 30 метров в длину и весить до 50 тонн. Возраст находки оценивают в 166 – 168 миллионов лет, что соответствует юрскому периоду. В те времена территория современной Франции была прибрежной зоной, где и передвигались эти гиганты.



Следы динозавров, сохранены на потолке пещеры Кастельбук / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Благодаря исключительному уровню сохранности, палеонтологи смогли разглядеть мельчайшие детали анатомии: отпечатки пальцев, подушечек лап и даже следы от когтей. В частности, один из отпечатков правой задней лапы четко демонстрирует пять сформированных пальцев, что является редким явлением для подобных окаменелостей.

Особенности одной из трех обнаруженных цепочек следов не совпадают ни с одним из известных ранее описаний завроподов того периода. Это позволило ученым идентифицировать новый ихнотаксон, который получил название "Occitanopodus", что указывает на регион находки и уникальную морфологию лап животного.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, отмечают, что глубокие пещеры могут предложить гораздо большие и лучше сохранившиеся поверхности для изучения, чем открытые скальные выступы. Эта находка помогает заполнить пробелы в эволюционной истории завроподов, которая на сегодня остается изученной лишь частично, и подчеркивает важность дальнейших раскопок в труднодоступных подземных системах.

Как же следы оказались на потолке?

Очевидно, что динозавры по потолку не ходили. Пласт породы, которая теперь является верхней частью пещеры, ранее располагался внизу, возможно, был берегом водоема. Мягкая от воды поверхность позволила углублениям образоваться.

После затвердевания прошли миллионы лет, в течение которых материки двигались, поверхности смещались и перемешивались. Бывшее дно океана кое-где становилось горами (и поэтому сейчас там можно найти останки древних раковин и рыб), а прибрежная зона опускалась вниз, становясь поверхностью пещер.

Вероятно, именно это и произошло в этом случае. Поверхность со следами погрузилась под землю, перевернулась и стала потолком пещеры, сохранив при этом отпечатки.