Следы древних людей застыли в глине на пляже в Шотландии: археологи узнали, из какой они эпохи

Случайная прогулка по берегу Шотландии превратилась в научную сенсацию после того, как мощный шторм обнажил древние пластины глины. Под ударами ветра и волн на поверхности появились четкие отпечатки ног, оставленные жителями региона тысячи лет назад. Это открытие стало началом отчаянной борьбы ученых за сохранение информации об эпохе, которая обычно остается скрытой от человеческих глаз.

Почему находка на пляже Лунан стала настоящим вызовом для ученых?

Необычная история началась на восточном побережье Шотландии, в районе залива Лунан, что в графстве Ангус. Местные жители Айвор Кэмпбелл и Дженни Снедден, которые гуляли со своими собаками Зигги и Джуно, заметили странные углубления в слое влажной глины, открывшийся после разрушения песчаных дюн. Сильные порывы ветра, скорость которых достигала 88,5 километров в час, буквально сдули верхний слой песка, обнажив древнюю поверхность, пишет Popular Science.

Осознав важность увиденного, очевидцы связались с археологом местного совета Брюсом Манном. Тот, свою очередь, срочно привлек специалистов из Абердинского университета. Ситуация требовала немедленных действий, поскольку каждый последующий прилив забирал с собой часть хрупкой находки. Археологи назвали это настоящей экстренной ситуацией, ведь без молниеносной реакции объект был бы навсегда потерян для науки.



Археологи работают на месте обнаружения следов / Фото University of Aberdeen

Команда под руководством профессора Кейт Бриттон работала в экстремальных условиях. Ученые вспоминают, что это была одна из самых сложных экспедиций в их практике: ветер буквально сдувал людей и сам участок, а море надвигалось с каждым часом.

Из-за нехватки времени археологи даже вынуждены были импровизировать с инструментами, приобретя обычный гипс в ближайшем магазине товаров для рукоделия, чтобы сделать слепки отпечатков.

Исследования в лаборатории и радиоуглеродный анализ обугленных остатков растений, найденных непосредственно под следами, позволили установить точный возраст находки. Оказалось, что отпечатки были сделаны примерно 2 000 лет назад, в период позднего железного века. Это было время римских вторжений в Шотландию и эпоха, предшествовавшая появлению пиктов. Следы принадлежат как людям, которые передвигались босиком, так и животным – в частности благородным оленям и косулям.



След человека на пляже в Шотландии Фото University of Aberdeen

По словам профессора Гордона Нобла, находка имеет огромное значение, поскольку она дает прямую, физическую связь с прошлым региона. Ученые объясняют, что сегодняшний песчаный пляж когда-то был илистым устьем реки. Жители железного века использовали эту среду для охоты на оленей или сбора дикорастущих съедобных растений.

Для фиксации памятника археологи использовали современные технологии: дроны и камеры позволили создать цифровую 3D – модель участка с миллиметровой точностью. Это оказалось чрезвычайно своевременным решением, поскольку уже через 48 часов после открытия море полностью уничтожило объект. Через неделю на месте уникальных отпечатков не осталось ни одного следа.

Хотя сам памятник уже не существует, собранные данные помогут ученым лучше понять скорость береговой эрозии и оценить риски для других потенциальных археологических объектов в этом регионе, отмечают ученые на сайте Абердинского университета. Специалисты отмечают, что такие находки являются чрезвычайно редкими для Шотландии, хотя подобные следы ранее находили в отдельных районах Англии, например, в Мерсисайде или Норфолке.