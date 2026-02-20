Чому знахідка на пляжі Лунан стала справжнім викликом для науковців?

Незвичайна історія почалася на східному узбережжі Шотландії, в районі затоки Лунан, що в графстві Ангус. Місцеві жителі Айвор Кемпбелл та Дженні Снедден, які гуляли зі своїми собаками Зіггі та Джуно, помітили дивні заглиблення в шарі вологої глини, що відкрився після руйнування піщаних дюн. Сильні пориви вітру, швидкість яких сягала 88,5 кілометрів на годину, буквально здули верхній шар піску, оголивши стародавню поверхню, пише Popular Science.

Усвідомивши важливість побаченого, очевидці зв'язалися з археологом місцевої ради Брюсом Манном. Той, своєю чергою, терміново залучив фахівців з Абердинського університету. Ситуація вимагала негайних дій, оскільки кожен наступний приплив забирав із собою частину тендітної знахідки. Археологи назвали це справжньою екстреною ситуацією, адже без блискавичної реакції об'єкт було б назавжди втрачено для науки.



Археологи працюють на місці виявлення слідів / Фото University of Aberdeen

Команда під керівництвом професорки Кейт Бріттон працювала в екстремальних умовах. Вчені згадують, що це була одна з найскладніших експедицій у їхній практиці: вітер буквально здував людей і саму ділянку, а море насувалося з кожною годиною.

Через брак часу археологи навіть змушені були імпровізувати з інструментами, придбавши звичайний гіпс у найближчому магазині товарів для рукоділля, щоб зробити зліпки відбитків.

Дослідження в лабораторії та радіовуглецевий аналіз обвуглених залишків рослин, знайдених безпосередньо під слідами, дали змогу встановити точний вік знахідки. Виявилося, що відбитки були зроблені приблизно 2 000 років тому, у період пізньої залізної доби. Це був час римських вторгнень до Шотландії та епоха, що передувала появі піктів. Сліди належать як людям, які пересувалися босоніж, так і тваринам – зокрема благородним оленям та косулям.



Слід людини на пляжі в Шотландії Фото University of Aberdeen

За словами професора Гордона Нобла, знахідка має величезне значення, оскільки вона дає прямий, фізичний зв'язок із минулим регіону. Вчені пояснюють, що сьогоднішній піщаний пляж колись був мулистим гирлом річки. Мешканці залізної доби використовували це середовище для полювання на оленів або збору дикорослих їстівних рослин.

Для фіксації пам'ятки археологи використовували сучасні технології: дрони та камери дозволили створити цифрову 3D – модель ділянки з міліметровою точністю. Це виявилося надзвичайно вчасним рішенням, оскільки вже через 48 годин після відкриття море повністю знищило об'єкт. Через тиждень на місці унікальних відбитків не залишилося жодного сліду.

Хоча сама пам'ятка вже не існує, зібрані дані допоможуть ученим краще зрозуміти швидкість берегової ерозії та оцінити ризики для інших потенційних археологічних об'єктів у цьому регіоні, зазначають учені на сайті Абердинського університету. Фахівці зазначають, що такі знахідки є надзвичайно рідкісними для Шотландії, хоча подібні сліди раніше знаходили в окремих районах Англії, наприклад, у Мерсісайді чи Норфолку.