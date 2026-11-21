Горные хребты формировались на протяжении истории Земли двумя отдельными скачками, которые совпали с расцветом биологического разнообразия. Исследователи предполагают, что именно горы могли сыграть ключевую роль в появлении сложной жизни.

Почему горы важны для жизни?

Ведущий автор, доктор Матейс Смит из Департамента наук о Земле, океане и атмосфере Университета Британской Колумбии, считает, что изменения в недрах планеты со временем привели к образованию гораздо более высоких гор. Исследование опубликовал журнал Science Advances.

Изменения, происходившие глубоко в недрах Земли, в конечном итоге привели к образованию гораздо более высоких гор, и это могло сделать нашу планету пригодной для жизни, ведь горы обеспечили питательные вещества, необходимые для ее появления и расцвета,

– прокомментировал Смит.

Фосфор и другие питательные вещества необходимы для жизни. Однако до 3 миллиардов лет назад эти элементы были заперты в земной коре, а в океанах было очень мало питательных веществ. Все изменилось, когда начали формироваться высокие горы.

Как ученые это выяснили?

Исследователи изучили метаморфические породы, которые давление тектонических плит затащило глубоко под землю за последние 3 миллиарда лет. Результаты показывают, что горы, формировавшиеся в местах столкновения плит, со временем могли становиться значительно выше.

Скачки роста земной коры в горных регионах резко изменили характер выветривания и эрозии. Это поставляло питательные вещества в биосферу и позволяло фотосинтезу повышать уровень кислорода в атмосфере.

Что происходило во время двух скачков?

До первого глобального события окисления, произошедшего 2,2 миллиарда лет назад, горы выросли с уровня, близкого к морскому, до высоты, составлявшей примерно половину высоты современных Гималаев. Второй скачок пришелся на второе большое событие окисления примерно 700 миллионов лет назад.

Соавтор исследования, доктор Дауве ван Хинсберген из Утрехтского университета в Нидерландах, пояснил, что первый скачок, вероятно, привел к масштабному появлению суши, а второй поднял горные хребты на огромные высоты. По его мнению, горы могли сыграть гораздо большую роль в создании пригодной для жизни планеты, чем считалось ранее.

Почему горы становились выше?

Во время обоих скачков максимальная толщина коры в горных поясах резко возросла: сначала с 30 до 60 километров, а затем почти до 90 километров. Смит предполагает, что это связано с охлаждением планеты. Из-за этого изменился сам процесс образования гор, и они смогли вырасти выше.

Горы появлялись и исчезали на протяжении всей истории Земли, но лишь единицы достигали современных высот. Три самые высокие вершины мира – Эверест, К2 и Канченджанга – в относительно молодых Больших Гималаях возвышаются почти на 9 километров над уровнем моря. Они стоят на коре толщиной до 80 километров, а это примерно вдвое больше, чем на большинстве других континентов. Резкие скачки высоты гор, вероятно, означали огромное и необратимое увеличение количества вещества, которое выветривание уносило в океаны.

Соавтор исследования, доктор Эллен Койман из Шведского музея естествознания в Стокгольме, отметила, что вряд ли случайно жизнь на Земле возникла и разнообразилась примерно в тот же период, когда произошли оба скачка. Она добавила, что горные пояса когда-то вообще не существовали, а их развитие за последние 3 миллиарда лет могло вызвать экологические и биологические изменения, которые сформировали нашу планету.