Совсем скоро состоится главная презентация Apple. Компания уже разослала приглашения и опубликовала общий анонс. Изображение, которое она использовала в этом году, как и всегда, содержит скрытые намеки на ключевые особенности, которые, по слухам, появятся в моделях iPhone 17 Pro. Эксперты и аналитики уже начали расшифровывать.

На какие обновления намекает Apple?

Ключевое мероприятие Apple состоится 9 сентября, поэтому внимание сообщества приковано к деталям. Хотя компания никогда не подтверждала, что зашифровывает намеки в своих логотипах, и такие предположения являются скорее развлечением в ожидании анонса, они часто основываются на вполне реалистичных слухах и в основном сбываются. Аналитики видят в новом изображении два важных намека, касающиеся будущих флагманов, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Новые цвета

Первый намек – палитра цветов. Недавно появилась информация, что линейка iPhone 17 Pro будет доступна в пяти оттенках, два из которых будут совершенно новыми – оранжевый и темно-синий. Цветовая гамма логотипа сентябрьского события совпадает с этими слухами, ведь в нем преобладают именно оранжевые и синие оттенки.

Если информация подтвердится, полный список цветов для iPhone 17 Pro будет выглядеть так:

Черный

Белый

Серый

Темно-синий

Оранжевый



Новые цвета для iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Борьба с перегревом

Второй, и, возможно, более значимый намек, касается внутренней конструкции смартфона. Логотип визуально напоминает тепловую карту, полученную с помощью инфракрасной камеры. Это может указывать на значительные изменения в системе теплоотвода, которые ожидаются во всех моделях iPhone 17. В частности, для версий Pro прогнозируют внедрение испарительной камеры – технологии, которая уже применяется в некоторых Android-смартфонах, например, в Samsung Galaxy S25 Ultra, но до сих пор не была замечена в iPhone.

Испарительная камера является эффективным решением для борьбы с перегревом устройства во время выполнения ресурсоемких задач, таких как современные игры или работа с видео. Эта система представляет собой тонкую герметичную металлическую камеру, содержащую небольшое количество жидкости. Когда смартфон нагревается, жидкость превращается в пар, который равномерно распределяется по всей площади камеры, рассеивая тепло. Затем пар охлаждается, снова конденсируется в жидкость, и цикл повторяется.

Такая технология позволит эффективно отводить тепло от нового чипа A19 Pro, который, как ожидается, станет сердцем iPhone 17 Pro, и обеспечить стабильную производительность даже при пиковых нагрузках.

Презентация

Напомним, презентация состоится в вторник, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Уже сейчас вы можете подписаться на напоминания. Для этого нажмите на видео ниже, а затем на кнопку "Оповестить меня".