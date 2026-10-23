Не проспите важные дела: когда смартфон может не перевести время автоматически

В ночь на 25 октября Украина традиционно переходит на зимнее время, переводя стрелки часов с 04:00 на 03:00. Большинство современных смартфонов делают это автоматически. Однако из-за отдельных технических сбоев и настроек гаджет может проигнорировать переход.

Когда автоматическая синхронизация дает сбой

Основной причиной отсутствия автоматического перехода является ручной режим в системных настройках даты и времени. Если пользователь когда-либо отключал автоопределение часового пояса или службы геолокации, телефон продолжит "жить" по старому расписанию, пишет 24 Канал.

Отдельным риском во время сезонного перехода является использование активного VPN-соединения. Зашифрованные туннели часто блокируют сетевой протокол NTP через порт UDP 123 или подменяют геолокацию устройства. В результате операционная система считает, что гаджет находится в стране без сезонного времени, и блокирует смену времени.

Когда-то iPhone вел себя несколько непредсказуемо во время начала и окончания летнего времени. Эту проблему давно исправили, но в то же время подобные проблемы возникают и на смартфонах под управлением Android, которые используют серверы времени time.android.com, хотя эта ситуация настолько редкая, что вряд ли у вас есть шанс с ней столкнуться. Кроме того, сбои случаются из-за задержки сигналов сотовых вышек или при подключении к базовым станциям в приграничных зонах.

Как подготовить гаджет и не проспать

Для устранения рисков специалисты советуют заранее проверить, включены ли автоматическая настройка времени и геолокационный пояс в меню системных настроек. Для этого зайдите в настройки смартфона, выберите меню, отвечающее за дату и время, а затем проверьте, установлены ли соответствующие переключатели "Автоматическая дата и время" и "Автоматический часовой пояс".

Также важно отключить VPN перед переходом на зимнее время для беспрепятственного прохождения сетевых пакетов.

Если вам нужно гарантированное пробуждение при переходе на зимнее время, таймер обратного отсчета предлагает самый простой вариант.

Использование таймера вместо обычного будильника гарантирует срабатывание ровно через заданное количество часов, несмотря на любые скачки системных часов.