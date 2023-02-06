Nothing уже готовит второй смартфон и новые наушники

Компания Nothing выпустила свой первый смартфон в июле 2022 года. Теперь ее основатель Карл Пэй объявил о предстоящем выходе еще одной модели. Кроме того, известно, что производитель готовит беспроводные наушники, уже третьи в линейке.

Несколько недель назад Пэй официально заявил, что новинка будет премиум-девайсом с лучшими характеристиками, чем у предыдущей модели Nothing Phone (1), которая принадлежала к среднебюджетному классу.

Интересно Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики, цена и дата старта продаж смартфона

Что известно о Nothing Phone (2)

Теперь стали известны ключевые характеристики Nothing Phone(2). По данным инсайдеров, смартфон получит:

Чип Qualcomm Snapdragon 8-й серии (предположительно 8+ Gen 2).

Минимум 12 гигабайт оперативной и 256 встроенной памяти .

. AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 герц.

Аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов .

. Кроме того, производитель может использовать в гаджете более премиальные материалы корпуса, чем у Nothing Phone(1), например, стальную рамку вместо алюминиевой.

Дизайн следует ожидать в духе младшей модели – с прозрачной задней крышкой и светодиодами.

Ожидается, что Nothing представит новый смартфон в третьем квартале 2023 года, а рекламная кампания с тизерами устройства стартует ближе к лету.

Nothing Ear (2)

Информацией о наушниках поделился инсайдер OnLeaks. Это беспроводные Nothing Ear (2), которые получат минимум внешних изменений по сравнению с предыдущим поколением, но принесут ряд уникальных функций.



У Nothing Ear (2) ожидается минимум отличий в дизайне, по сравнению с Nothing Ear (1) / Фото OnLeaks

Ожидается, что наушники Nothing Ear(2) предложат персонализированное активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, улучшенный эквалайзер и функцию поиска наушников, аналогичную Локатору Apple для AirPods.



Наушники Nothing Ear (2) / Фото OnLeaks

Сроки выхода наушников пока неизвестны, но, вероятнее всего, их анонс состоится в ближайшее время.