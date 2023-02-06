Nothing уже готовит второй смартфон и новые наушники
Источник:MySmartPrice
Компания Nothing выпустила свой первый смартфон в июле 2022 года. Теперь ее основатель Карл Пэй объявил о предстоящем выходе еще одной модели. Кроме того, известно, что производитель готовит беспроводные наушники, уже третьи в линейке.
Несколько недель назад Пэй официально заявил, что новинка будет премиум-девайсом с лучшими характеристиками, чем у предыдущей модели Nothing Phone (1), которая принадлежала к среднебюджетному классу.
Интересно Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики, цена и дата старта продаж смартфона
Что известно о Nothing Phone (2)
Теперь стали известны ключевые характеристики Nothing Phone(2). По данным инсайдеров, смартфон получит:
- Чип Qualcomm Snapdragon 8-й серии (предположительно 8+ Gen 2).
- Минимум 12 гигабайт оперативной и 256 встроенной памяти.
- AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 герц.
- Аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.
- Кроме того, производитель может использовать в гаджете более премиальные материалы корпуса, чем у Nothing Phone(1), например, стальную рамку вместо алюминиевой.
Дизайн следует ожидать в духе младшей модели – с прозрачной задней крышкой и светодиодами.
Ожидается, что Nothing представит новый смартфон в третьем квартале 2023 года, а рекламная кампания с тизерами устройства стартует ближе к лету.
Nothing Ear (2)
Информацией о наушниках поделился инсайдер OnLeaks. Это беспроводные Nothing Ear (2), которые получат минимум внешних изменений по сравнению с предыдущим поколением, но принесут ряд уникальных функций.
У Nothing Ear (2) ожидается минимум отличий в дизайне, по сравнению с Nothing Ear (1) / Фото OnLeaks
Ожидается, что наушники Nothing Ear(2) предложат персонализированное активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, улучшенный эквалайзер и функцию поиска наушников, аналогичную Локатору Apple для AirPods.
Наушники Nothing Ear (2) / Фото OnLeaks
Сроки выхода наушников пока неизвестны, но, вероятнее всего, их анонс состоится в ближайшее время.