Кто-то продает смартфоны Essential, которые весь интернет ждал в 2019-м, но так и не получил

Компания Essential покинула рынок еще до того, как выпустила свой концептуальный смартфон "Gem". Весь интернет был взволнован ими в 2019 году, но так и не получил ни одного. Теперь эти необычные устройства массово появились на eBay и продаются за немалые деньги.

Редкие прототипы распродают на eBay

В 2019 году компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубином, презентовала концепцию радикально нового смартфона "Gem" – узкого, высокого устройства с непривычным форм-фактором. Считалось, что это будет преемник популярного Essential Phone. Но уже в начале 2020 года компания обанкротилась, а проект "Gem" остался лишь на уровне прототипа, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5google.

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Было создано лишь ограниченное количество тестовых устройств, и теперь часть из них появилась в продаже на eBay. Пользователь с ником "anuket_bay" выставил на продажу по меньшей мере 6 телефонов, каждый из которых стоит 1200 долларов. Смартфоны доступны в разных цветах – от "голографического синего" до фиолетового, матового черного и глянцевого черного.

Все эти устройства якобы полностью рабочие, хотя и имеют ограниченный функционал.

Они работают на кастомном ПО от Essential, однако не получают никаких обновлений.

Камеры в них не функционируют, часть других функций – тоже.

Задняя панель является достаточно хрупкой, а на некоторых дисплеях появляются цветные полосы – зеленая или фиолетовая.

Несмотря на то, что ранее уже случались единичные случаи продажи Essential "Gem", нынешний объем – самый большой за все время.

Иронично, но именно в это время компания Nothing напомнила, что приобрела Essential в начале 2021 года, поскольку некоторое время рассматривала такое же название для своей компании. Она также могла называться "Stone". Но в конце было выбрано название "Nothing", под которым компания известна и сегодня.

Хотя 1200 долларов за смартфон, который не имеет базовых функций, выглядит сомнительной инвестицией, для коллекционеров это – шанс получить кусок неосуществленной технологической истории.